Azitromicina, Matteo Bassetti spiega la stretta sull'antibiotico nella cura dell'acne: "Uso esagerato"

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha vietato l’uso dell’azitromicina per la cura dell’acne. La decisione arriva dopo anni di prescrizioni improprie che hanno favorito lo sviluppo di resistenze batteriche. A spiegare i motivi della stretta è l’infettivologo Matteo Bassetti, che invita a un uso più consapevole degli antibiotici.

Stop dell’Ema: non più usata contro l’acne

L’Ema ha ufficializzato il divieto di utilizzo dell’azitromicina per la terapia dell’acne, una scelta motivata dall’impiego inappropriato e diffuso del farmaco in questa indicazione.

L’antibiotico, appartenente alla famiglia dei macrolidi, è tra i più prescritti sia negli adulti che nei bambini, anche in casi in cui non è necessario. La sua somministrazione impropria ha contribuito allo sviluppo di batteri resistenti, rendendo il principio attivo meno efficace anche per le patologie per cui è davvero indicato.

La decisione dell’Ema mira a contrastare un uso eccessivo che, negli anni, ha favorito una pericolosa resistenza batterica.

Bassetti: “Usata troppo e male”

A commentare la notizia è stato anche l’infettivologo Matteo Bassetti, che ha spiegato come l’azitromicina sia spesso utilizzata erroneamente per trattamenti brevi di tre giorni, o anche in ambito di automedicazione.

Durante la pandemia di Covid-19, il farmaco è stato impiegato, senza solide basi scientifiche, per i suoi effetti antinfiammatori. Un errore, secondo Bassetti, che ha alimentato una cultura del “tanto non fa male”, con effetti gravi sulla salute pubblica.

Gli antibiotici, ha ribadito il medico, devono essere usati solo quando servono, perché rappresentano la prima linea di difesa contro le infezioni batteriche.

Cos’è l’azitromicina e a cosa serve

L’azitromicina è un antibiotico della classe dei macrolidi, attivo contro diversi batteri ed è indicato per infezioni respiratorie, otiti, infezioni della pelle e malattie a trasmissione sessuale come la clamidia.

Non è mai stata raccomandata come prima scelta per la cura dell’acne, ma è diventata popolare per trattamenti dermatologici proprio per la sua tollerabilità e la comodità del dosaggio. Ora, con la nuova stretta, si punta a riportarne l’uso al corretto ambito clinico.