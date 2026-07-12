Azizov Agshin annega nel Tagliamento per salvare tre bambini, "Era un papà buono e amorevole"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Si chiamava Azizov Agshin e aveva 38 anni l’uomo moto annegato nel fiume Tagliamento mentre cercava di salvare tre bambini, i suoi due figli e una terza bimba in difficoltà nell’acqua, vicino al ponte dell’A4 a Ronchis. Azizov Agshin faceva il muratore ed era originario di Baku (Azerbaigian), ma viveva stabilmente a Pontebba in provincia di Udine.

Azizov Agshin morto per salvare i bambini

Durante una giornata trascorsa con altre famiglie azere al fiume, alcuni bambini sono entrati in acqua e hanno iniziato ad annaspare.

Agshin si è tuffato immediatamente riuscendo a mettere in salvo il figlio più piccolo, mentre gli altri bambini sono stati aiutati dalla moglie e dai presenti. Poco dopo, però, è stato trascinato via dalla corrente ed è è stato inghiottito dal fiume.

ANSA

Le ricerche

Il posto è stato raggiunto dai vigili del fuoco di Latisana, i soccorritori fluviali alluvionali, dall’elicottero Drago del Reparto volo di Venezia con due sommozzatori a bordo, dal nucleo sommozzatori di Trieste e da altre squadre con battelli provenienti anche da Portogruaro. Sul posto anche un’automedica e un’ambulanza.

Come sta il figlio salvato da Azizov Agshin

Le ricerche sono state lunghe. Infine il corpo di Azizov Agshin è stato individuato e recuperato sull’altra sponda del fiume. Era “un papà buono, amorevole e presente in famiglia”: così lo descrive chi lo conosceva, come riporta Il Messaggero.

Il bambino tratto in salvo dal padre ha riportato una grave sindrome da annegamento ed è stato elitrasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ora è fuori pericolo.

Le insidie dei fiumi

L’Ansa riporta un commento dal Comando dei vigili del fuoco di Udine: “Fiumi e torrenti, anche quando non sono in piena, sono particolarmente insidiosi a causa della corrente, della presenza di possibili incastri e della temperatura dell’acqua”.

Per questo i vigili del fuoco invitano a evitare di tentare l’attraversamento dei corsi d’acqua e a non fare il bagno in fiumi e torrenti, dove le condizioni possono cambiare repentinamente, trasformando una giornata di svago in un grave pericolo anche per nuotatori esperti.

I morti per annegamento in Italia

Nel biennio 2024-2025 in Italia ci sono stati 604 morti per annegamento: 263 nel 2024 e 341 nel 2025. In 8 casi su 10 la vittima è un maschio. La media è in linea con quella dei dati Istat degli ultimi 20 anni.