Azzannato da un cane in un bar di Venezia, i proprietari fuggono in un bus ma lui li insegue e li fa arrestare

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Un uomo è stato azzannato da un cane di grossa taglia mentre si trovava in un bar del Lido di Venezia. Alla richiesta delle generalità dei proprietari del molosso, i due hanno provato ad allontanarsi senza fornire i loro dati identificativi. La vittima li ha seguiti sul bus e li ha fatti arrestare dai carabinieri. “Sarei potuto morire”, ha detto l’uomo morso a una gamba.

L’aggressione del cane Amstaff

Da quanto riporta La Nuova Venezia, un assistente universitario dell’università di Padova, è stato aggredito da un cane Amstaff in un bar del lido di Venezia.

Nel locale erano presenti due molossi della stessa razza, di proprietà di una coppia di turisti. Entrambi gli animali sarebbero stati sprovvisti di museruola e con i guinzagli lasciati a terra.

L’uomo è stato aggredito all’improvviso, all’uscita dai servizi igienici, da uno dei due cani.

Alla richiesta delle generalità dei proprietari, la coppia di turisti, probabilmente austriaci, si è rifiutata di farsi identificare e si è allontanata su un autobus.

La fuga e l’arresto dei proprietari

I proprietari dei cani hanno preso un autobus per Chioggia, lo stesso su cui è salito anche l’aggredito, e la loro fuga è stata breve.

“Li ho rintracciati immediatamente dal momento che, come me, sono saliti sull’autobus che dal Lido porta a Chioggia. Ho chiamato i carabinieri che alla fermata di Malamocco hanno provveduto all’identificazione dato che a me rifiutavano di fornire le generalità”, ha raccontato la vittima a a Nuova Venezia.

L’uomo è poi andato al Pronto Soccorso e successivamente dai carabinieri dove ha formalizzato la denuncia contro i proprietari del cane.

La testimonianza dell’aggredito

L’assistente universitario ha raccontato che il cane più grosso, all’uscita dell’uomo dal bagno del bar, “senza motivo mi ha aggredito. Ha spalancato le fauci e mi ha morso alla gamba destra. Vedendo la malaparata i proprietari sono scappati”.

“Se avesse centrato l’arteria sarei potuto morire“, ha aggiunto l’uomo che si è poi fatto medicare al Pronto Soccorso temendo che i cani potessero non essere coperti dalle vaccinazioni e quindi trasmettergli qualche patologia.

L’aggredito ha anche sottolineato che “benché sia stato richiesto, i proprietari dei cani devono ancora esibire la documentazione vaccinale“.

“E se attraverso la saliva il cane mi avesse trasmesso una patologia contro la quale l’antitetanica non è efficace? Quale patologia, contratta per strada, potrebbe trasmettermi?”, si è chiesto aggiungendo di aver fatto immediatamente un vaccino trivalente per scongiurare il rischio d’infezione.