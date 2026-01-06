Azzurra Breda, c'è un’inchiesta per omicidio colposo per la 12enne morta per l’influenza: disposta l’autopsia

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo per quanto riguarda la triste vicenda di Azzurra Breda, 12enne morta il 31 dicembre scorso in provincia di Padova per una polmonite fulminante scaturita da un’influenza. La Procura ha anche disposto l’autopsia sul corpo della giovane per cercare di chiarire le cause della sua prematura scomparsa.

La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di Azzurra Breda, dodicenne di Sant’Angelo di Piove di Sacco, Padova, morta a San Silvestro a causa di una polmonite fulminante.

Si tratta di un procedimento di prassi in modo da poter disporre l’autopsia sul corpo della ragazza, autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni e che sarà utile per appurare le cause della sua morte e di un decorso tanto rapido quanto tragico.

Dall’influenza alla polmonite fulminante

Novità per il caso di Azzurra Breda, la giovane del Padovano morta per una polmonite il 31 dicembre. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo con la pm Valeria Peruzzo che non ha per ora iscritto nessuno nel registro degli indagati.

Secondo il Mattino di Padova, è stata sequestrata la sua cartella clinica e disposta l’autopsia che servirà a stabilire con certezza le cause della sua morte e a capire se c’è stata una sottovalutazione del caso da parte dei medici.

Il suo caso è stato citato da diversi esperti come monito a non sottovalutare influenza e sue derive. Sia il professore Matteo Bassetti che il collega Andrea Vianello sono partiti da Azzurra Breda per suggerire cautela. Quest’ultimo, primario della Fisiopatologia respiratoria del Policlinico di Padova, ha indicato ai genitori tre fattori da attenzione per evitare rischi: “La sensazione di mancanza di fiato, la febbre alta che non risponde alla terapia antipiretica e un senso di confusione e disorientamento. Se li notate nei vostri figli, non esitate a portarli subito al Pronto Soccorso pediatrico”, ha detto.

La ricostruzione: cos’è accaduto alla dodicenne

La tragedia che ha colpito Azzurra Breda e la sua famiglia era iniziata il 28 dicembre, quando la ragazzina era stata portata dai genitori al Pronto Soccorso pediatrico del Policlinico di Padova a causa di una brutta influenza. Percepita la complessità della situazione, con una febbre che era arrivata anche a 40 gradi, i medici avevano deciso di ricoverarla in Pediatria.

Con il passare delle ore e dei giorni però la situazione si è rapidamente aggravata, la paziente è stata trasportata in Terapia intensiva pediatrica perché l’influenza era degenerata in una polmonite che le è stata purtroppo fatale. In soli tre giorni la ragazzina si è spenta, lasciando il padre Mattia, la madre Valentina e la sorellina Cecilia, di quattro anni. Secondo i suoi genitori, la 12enne non soffriva di alcuna patologia per cui per loro la polmonite non è stata aggravata da condizioni pregresse. Azzurra Breda frequentava la seconda media ed era molto conosciuta tra i settemila abitanti di Sant’Angelo di Piove di Sacco: suonava il pianoforte e cantava nel coro della chiesa arcipretale di San Michele Arcangelo.

La vicenda ha scossa la piccola cittadina. In segno di lutto, è stata cancellata la festa dell’Epifania in parrocchia. Già dopo poche ore dalla tragica notizia, l’amministrazione comunale aveva voluto condividere il lutto con la famiglia della piccola. “Oggi la nostra comunità si stringe nel dolore: è difficile augurare un buon inizio d’anno con tanta tristezza nel cuore”, si leggeva in una nota. “Siamo tutti sconvolti, da quando abbiamo saputo della morte di Azzurra Breda non pensiamo ad altro che a lei e alla sua famiglia, alla quale siamo vicini in questo momento di indicibile dolore”, aveva aggiunto il sindaco Guido Carlin.