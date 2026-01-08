Azzurra Breda morta a 12 anni per una polmonite a Padova, tre medici indagati per omicidio colposo

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Tre medici sono indagati con l’accusa di omicidio colposo per la morte di Azzurra Breda, la 12enne di Sant’Angelo di Piove di Sacco (Padova) morta il 31 dicembre a causa di una polmonite fulminante. Secondo le ricostruzioni, la bambina sarebbe stata portata due volte al Pronto soccorso pediatrico del policlinico.

L’inchiesta sulla morte di Azzurra Breda

La Procura di Padova ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Azzurra Breda, 12 anni, deceduta il 31 dicembre nella Terapia intensiva pediatrica dell’Azienda Ospedale Università di Padova, a causa di una polmonite fulminante.

Come riporta Il Corriere del Veneto, nei giorni immediatamente successivi alla tragedia, la procura aveva aperto un fascicolo di indagine.

iStock

È stata sequestrata la cartella clinica e disposta l’esecuzione dell’autopsia, per stabilire con certezza le cause del decesso e l’eventuale presenza di responsabilità mediche.

La polmonite di Azzurra

Azzurra aveva iniziato a stare male il 28 dicembre con febbre alta.

I genitori, il giorno successivo, l’avrebbero portata per la prima volta al pronto soccorso pediatrico di Padova.

Dopo una visita per una forte influenza stagionale, era stata dimessa. Nelle ore successive, però, il quadro clinico sarebbe peggiorato sensibilmente, con febbre fino a 40 gradi e difficoltà respiratorie.

Il 30 dicembre, la 12enne è stata ricoverata prima in Pediatria e poi trasferita in Terapia intensiva pediatrica dell’Azienda ospedaliera, dove è morta la notte di San Silvestro. Per chiarire le cause e i prossimi sviluppi dell’indagine sarà necessario attendere l’esito dell’autopsia.

Chi era Azzurra

Come riportano le testate locali, Azzurra non soffriva di patologie pregresse.

Praticava danza, suonava il pianoforte da quattro anni e frequentava la seconda media con ottimi risultati.

Aveva sostenuto visite mediche sportive nell’ottobre scorso con riscontri positivi.