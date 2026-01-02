Azzurra Breda morta di polmonite a Sant'Angelo di Piove di Sacco, l'influenza si è aggravata in 3 giorni

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia in provincia di Padova, a Sant’Angelo di Piove di Sacco, dove una dodicenne, Azzurra Breda, è morta il 31 dicembre a causa di una polmonite fulminante. Le condizioni della ragazzina si sono aggravate irrimediabilmente in soli tre giorni. Il dramma ha avuto inizio il 28 dicembre, quando i genitori hanno portato la figlia, colpita da una forte influenza, al Pronto Soccorso pediatrico del policlinico di Padova. Nel giro di poche ore il quadro clinico di Azzurra è peggiorato drasticamente, complicandosi per la polmonite. La vicenda è terminata nel modo peggiore, con il decesso.

Azzurra Breda morta a 12 anni a causa di una polmonite fulminante

“Oggi la nostra comunità si stringe nel dolore: è difficile augurare un buon inizio d’anno con tanta tristezza nel cuore”, ha scritto il profilo Facebook di Sant’Angelo di Piove di Sacco, comune di poco più di settemila abitanti, in riferimento alla scomparsa di Azzurra, che si è spenta nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell’Azienda ospedaliera di Padova.

Azzurra lascia papà Mattia, mamma Valentina e la sorellina di quattro anni, Cecilia, una famiglia molto unita e conosciuta in paese.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Sconvolta la comunità di Sant’Angelo di Piove di Sacco, parla il sindaco

La piccola comunità di Sant’Angelo di Piove di Sacco è sotto shock. “Siamo tutti sconvolti, da quando abbiamo saputo della morte di Azzurra Breda non pensiamo ad altro che a lei e alla sua famiglia, alla quale siamo vicini in questo momento di indicibile dolore”, le parole del sindaco Guido Carlin.

“Era una ragazzina conosciuta e molto apprezzata – ha aggiunto il primo cittadino -, tanto riservata quanto educata, nonché partecipe della vita del paese e delle iniziative organizzate dal Comune. Oltre a suonare il pianoforte, cantava nel coro dei ragazzi nella chiesa arcipretale di San Michele Arcangelo. Frequentava la scuola media del nostro istituto comprensivo, l’avevo vista in classe prima di Natale, ero passato per salutare gli studenti e mi aveva colpito per il suo sorriso”.

In segno di lutto e rispetto nei confronti dei familiari della vittima, Carlin ha cancellato la festa dell’Epifania, che avrebbe dovuto svolgersi, come da tradizione, il 6 gennaio in parrocchia.

Il sindaco ha spiegato che si è trattato di un “gesto doveroso” nei confronti soprattutto dei genitori che stanno affrontando un “dolore immenso”. Carlin ha quindi sottolineato che è compito di una comunità esprimere “vicinanza, empatia e condivisione” in momenti simili.

“Personalmente non li ho ancora sentiti, ma nelle prossime ore mi confronterò con gli assessori alla Scuola e al Sociale per valutare il da farsi”, ha concluso il primo cittadino.

Non è escluso che venga disposto l’esame autoptico per fare totale chiarezza sulle cause del decesso. La 12enne, come riferisce PadovaToday, non soffriva di alcuna patologia pregressa.

Cos’è la polmonite e quali sono i sintomi

La polmonite, come spiegato dal dottor Michele Ciccarelli, Responsabile di Pneumologia in Humanitas, non è un classico malanno di stagione, ma una malattia spesso sottovalutata che provoca molti decessi. Basti pensare che in Italia è una delle principali cause di morte.

La polmonite, ha riferito il professore, è “un’infezione respiratoria caratterizzata da uno stato infiammatorio a carico degli alveoli, la parte più profonda dei polmoni, deputati all’estrazione dell’ossigeno dall’aria che respiriamo”.

I primi sintomi manifestati da chi viene colpito dalla polmonite sono:

tosse secca o grassa;

respiro corto;

febbre.

Alcune persone anziane contraggono la polmonite senza tosse o febbre. I sintomi possono apparire subito o aggravarsi lentamente nel tempo. Non appena si capisce che qualcosa non va, è fondamentale rivolgersi a un medico o a uno specialista per una visita. Dopo la diagnosi, si deve tempestivamente iniziare la terapia antimicrobica: nel caso delle infezioni batteriche, quella antibiotica.

Le cure sono per la maggior parte dei casi domiciliari, ma se i sintomi sono severi, è necessario il ricovero ospedaliero.