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Evasione fiscale per oltre 800 mila euro è stata accertata nel settore turistico-ricettivo di Siracusa, dove i Finanzieri hanno condotto una vasta campagna di controlli su Bed and Breakfast e case vacanze. L’operazione, svolta durante il periodo estivo, ha portato alla luce numerosi casi di mancata dichiarazione di redditi da locazione, con conseguente danno per le casse dello Stato.

Controlli mirati nel settore turistico-ricettivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su uno dei comparti economici più floridi della provincia aretusea: il turismo. Nel corso dell’estate, sono stati avviati controlli mirati per individuare possibili condotte di evasione fiscale da parte di proprietari e gestori di strutture ricettive, in particolare Bed and Breakfast e case vacanze.

La selezione dei soggetti da sottoporre a verifica è avvenuta attraverso un’analisi di rischio fiscale, basata sull’incrocio di dati provenienti dal web, dai social network e dalle banche dati in uso alla Guardia di Finanza. Questo approccio ha permesso di individuare con precisione le situazioni più a rischio e di concentrare gli sforzi investigativi dove era più probabile riscontrare irregolarità.

Oltre 800 mila euro di incassi non dichiarati

Nel dettaglio, durante più di 50 controlli, i Finanzieri hanno accertato incassi non dichiarati al fisco per oltre 800 mila euro. Questo ammontare corrisponde a un’imposta evasa superiore a 200 mila euro, rappresentando un mancato introito significativo per lo Stato.

In diversi casi, i contribuenti, una volta convocati per l’apertura del controllo e trovandosi ancora nei termini per regolarizzare la propria posizione, hanno scelto di presentare rettifiche o nuove dichiarazioni. Grazie a queste iniziative, sono emersi ulteriori redditi non dichiarati per circa 110 mila euro, con una conseguente imposta che, altrimenti, non sarebbe stata versata per complessivi 26 mila euro.

Venti soggetti con redditi parzialmente dichiarati e ventitré completamente sconosciuti al fisco

L’attività ispettiva ha permesso di individuare 20 soggetti che, pur dichiarando i redditi derivanti dalla propria attività lavorativa o professionale, avevano omesso di segnalare gli incassi ottenuti dalla locazione degli immobili di loro proprietà. Un comportamento che ha contribuito ad alimentare il fenomeno dell’evasione fiscale nel settore turistico.

Ancora più grave la situazione di altri 23 furbetti, risultati completamente sconosciuti al fisco. Questi soggetti, infatti, non avevano mai presentato alcuna dichiarazione, nonostante, in alcuni casi, le attività di controllo abbiano consentito di accertare guadagni annuali compresi tra 40 mila e 50 mila euro attraverso la gestione di strutture ricettive.

Il caso della proprietaria irreperibile e il reddito di cittadinanza

Tra gli episodi più singolari emersi durante i controlli, spicca quello di una proprietaria di una casa vacanze ampiamente pubblicizzata online. Dopo essere stata convocata per l’apertura del controllo e aver consegnato la documentazione richiesta, la donna si è resa irreperibile, non rispondendo più al telefono, probabilmente nel tentativo di ostacolare la conclusione delle verifiche.

Nonostante ciò, il servizio è stato portato regolarmente a termine. I Finanzieri hanno accertato significativi guadagni non dichiarati e notificato il verbale di controllo alla parte interessata. Inoltre, la donna è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate e all’I.N.P.S., poiché, nel periodo in cui sono stati riscontrati i redditi non dichiarati, risultava anche percettrice di reddito di cittadinanza, il sussidio statale destinato al contrasto della povertà. Un caso emblematico di indebita percezione di benefici pubblici in presenza di evasione fiscale.

Verifiche anche sul canone radiotelevisivo

Nel corso delle ispezioni, l’attenzione della Guardia di Finanza si è estesa anche alla verifica della regolarizzazione del canone speciale di abbonamento radiotelevisivo, dovuto in caso di detenzione di apparecchi televisivi presso le strutture ricettive controllate. All’esito dei controlli, è emerso che la quasi totalità dei soggetti ispezionati non aveva mai provveduto al pagamento del canone dovuto, configurando così un’ulteriore forma di evasione fiscale.

Collaborazione istituzionale e contrasto all’evasione

L’attività di controllo si inserisce nel quadro della collaborazione tra la Guardia di Finanza e il Comune di Siracusa, formalizzata da uno specifico protocollo d’intesa sottoscritto il 24 agosto 2026. Tale accordo prevede lo scambio di dati e informazioni tra le due istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto alle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici, tra cui l’evasione della cosiddetta tassa di soggiorno.