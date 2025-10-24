Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato scoperto e posto sotto sequestro un B&B abusivo trasformato in dormitorio clandestino nel quartiere Esquilino di Roma, dove sedici persone di nazionalità bengalese vivevano in condizioni di estremo degrado. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Divisione Amministrativa della Questura e del Commissariato di P.S. Esquilino, a seguito delle segnalazioni dei residenti che avevano notato movimenti sospetti e rumori molesti. I tre proprietari dell’appartamento sono stati denunciati per gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Le segnalazioni dei residenti e l’avvio delle indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via grazie alle numerose lamentele dei residenti del quartiere Esquilino. Gli abitanti hanno riferito alle Forze dell’ordine un insolito via vai di persone, odori forti e rumori continui provenienti da un appartamento situato in un condominio apparentemente normale. Questi elementi hanno insospettito la comunità, spingendo le autorità ad avviare un’indagine approfondita per verificare la situazione.

Il blitz e la scoperta delle condizioni di degrado

Gli agenti della Divisione Amministrativa della Questura e del Commissariato di P.S. Esquilino hanno effettuato un blitz nell’appartamento segnalato. Una volta entrati, si sono trovati di fronte a uno scenario di estremo degrado: in sole tre stanze, con un unico bagno e letti improvvisati, vivevano sedici persone di nazionalità bengalese. Gli spazi erano angusti, gli impianti elettrici risultavano manomessi, con fili scoperti e prese fissate al muro con nastro adesivo, rappresentando un serio rischio per la sicurezza degli occupanti.

Violazioni igienico-sanitarie e assenza di autorizzazioni

Le condizioni igieniche dell’appartamento sono state definite catastrofiche: muffa, calcinacci e materiali infiammabili erano presenti ovunque. Gli agenti hanno inoltre riscontrato l’assenza totale di autorizzazioni amministrative e di comunicazioni alle Autorità competenti, elementi che hanno aggravato la posizione dei responsabili. La presenza di materiali pericolosi e la mancanza di controlli hanno reso la situazione ancora più allarmante.

Pagamenti e gestione abusiva della struttura

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che la sistemazione di fortuna veniva offerta a fronte di un pagamento di 70,00 euro al mese o 10,00 euro al giorno, a seconda della durata del soggiorno. Oltre all’alloggio, era attivo un servizio di cucina gestito da un uomo, non residente nell’appartamento, che si recava quotidianamente per preparare i pasti senza alcuna licenza né controllo igienico-sanitario. Questa attività, svolta in totale assenza di autorizzazioni, ha ulteriormente aggravato il quadro delle violazioni contestate.

Sequestro dell’immobile e denunce

L’intera struttura è stata posta sotto sequestro preventivo dalle autorità. I tre proprietari, tutti di origine bengalese, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria. Su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, il provvedimento cautelare è stato convalidato.

IPA