Una violenta rapina si è conclusa cinque arresti. I fatti risalgono alla serata di giovedì scorso e hanno avuto luogo nella stazione metropolitana di Via Solferino a Brescia. Due cittadini pakistani sono stati aggrediti e derubati da una banda di giovani, tra cui due minorenni, tutti già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali. L’azione criminale è stata motivata dalla volontà di impossessarsi dei beni delle vittime che sono state circondate, picchiate e private dei loro portafogli contenenti somme di denaro. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di rintracciare e arrestare i responsabili, mentre ulteriori indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali complici.

La segnalazione alla Polizia

L’episodio si è verificato nella serata di giovedì 15 gennaio, quando gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia e del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine” sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero di emergenza 112.

Le vittime, due cittadini pakistani di 29 anni e 25 anni, hanno raccontato agli agenti di essere state avvicinate da due giovani mentre attendevano l’autobus per rientrare a casa.

Rapina violenta a Brescia

Dopo aver chiesto informazioni sui servizi igienici nelle vicinanze sono state accompagnate ai piani inferiori della stazione metropolitana di Via Solferino, dove sono state improvvisamente aggredite con calci e pugni e rapinate dei loro portafogli, contenenti somme di denaro rilevanti.

Durante la violenta aggressione una delle vittime ha riportato ferite visibili in varie parti del corpo, tra cui un occhio tumefatto e il volto sanguinante. I due hanno tentato di reagire per recuperare i propri beni, ma sono stati sopraffatti dall’arrivo di almeno altri tre complici, che hanno contribuito all’azione violenta prima di darsi alla fuga.

L’intervento della Polizia e i soccorsi

Ricevuta la segnalazione, la Centrale Operativa della Questura ha diramato l’allarme a tutte le pattuglie presenti sul territorio urbano.

Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto, dove hanno trovato le vittime e richiesto l’intervento di un’ambulanza. Il personale sanitario ha prestato le prime cure e trasportato la vittima più grave al Pronto Soccorso degli Spedali Civili, dove è stata sottoposta ad accertamenti medici e giudicata guaribile con una prognosi di 15 giorni.

La caccia ai responsabili

Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalle vittime le pattuglie delle Volanti hanno avviato una rapida ricerca nelle vie cittadine. In breve tempo, tre membri della banda sono stati individuati e bloccati: si tratta di un cittadino egiziano di 19 anni, un cittadino tunisino di 17 anni e un italiano di 23 anni, tutti residenti in diversi comuni della provincia di Brescia e con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona.

Uno dei fermati presentava una mano gonfia e lacerata, con una vistosa perdita di sangue, segno della recente colluttazione. I tre sono stati trasferiti presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

Gli ultimi arresti e il fermo

Nel frattempo, un’altra pattuglia ha individuato altri due soggetti all’ingresso della fermata della metropolitana “Stazione Fs” in Viale della Stazione. Alla vista della Polizia i due hanno tentato la fuga dividendosi nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Uno di loro, un cittadino italiano di 17 anni, è stato bloccato e condotto anch’egli in Questura.

Il quinto malvivente, un cittadino tunisino di 20 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato in Via Diaz mentre si dirigeva velocemente verso la stazione ferroviaria. Anche lui ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e fermato in Via XXV Aprile. Dopo essere stato accompagnato in Questura è stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria per complicità nella rapina e nelle lesioni personali aggravate.

Le misure adottate e le indagini in corso

Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria i quattro giovani sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate, mentre il quinto è stato sottoposto a fermo. Tutti sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica.

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e individuare eventuali altri complici. Le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza urbana sono state acquisite e analizzate dagli investigatori.

Le misure di prevenzione e le conseguenze amministrative

In considerazione della gravità dell’episodio il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti dei responsabili le Misure di Prevenzione Personali dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza e del Foglio di Via Obbligatorio, con conseguente divieto di ritorno nel comune di Brescia per i prossimi 2 anni. In caso di violazione di tali provvedimenti, i malviventi rischiano fino a 1 anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 euro.

Inoltre, per i tre cittadini stranieri coinvolti è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno e l’avvio delle procedure di espulsione dall’Italia.

IPA