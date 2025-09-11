Baby Gang arrestato a Milano in hotel il giorno dopo l'ospitata al concerto di Emis Killa: aveva una pistola

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Arrestato a Milano Baby Gang. Per il trapper, già coinvolto in vari procedimenti giudiziari in questi anni, sono scattate le manette nell’ambito di un’indagine della Procura di Lecco. Il 24enne, dopo essersi esibito al concerto di Emis Killa, è stato trovato in possesso di una pistola mentre era in una camera di un albergo a Milano. Successivamente è stato portato nel carcere di San Vittore e l’indagine della Procura, da quanto si è appreso, è più ampia.

Arrestato a Milano in hotel il trapper Baby Gang

L’indagine dei carabinieri e della Procura di Lecco, diretta da Domenico Ezio Basso, si è concentrata su un presunto traffico di armi.

Baby Gang è accusato di porto illegale di arma, secondo quanto riferito dal suo avvocato Niccolò Vecchioni.

Il legale ha spiegato che la pistola gli è stata trovata a seguito di una perquisizione che è stata disposta ed effettuata nella stanza di un albergo a Milano dove il cantante, ai vertici delle classifiche di streaming e non solo, si trovava dopo essersi esibito al concerto di Emis Killa.

Per l’arresto in flagranza relativo alla pistola trovata procede l’autorità giudiziaria di Milano, mentre nell’ambito dell’indagini più ampie della Procura di Lecco sono state svolte perquisizioni sempre a carico di Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, e altre persone.

Il blitz a casa del cantante

Mentre era in corso l’operazione in hotel, ce ne sarebbe stata una dei carabinieri anche a Calolziocorte (Lecco) nelle case popolari di via Di Vittorio dove il trapper abita da tempo e dove sono stati girati diversi video di canzoni anche con altri noti colleghi.

Nella casa in questione sono state sequestrate altre due pistole, nascoste nel doppio fondo di un mobile.

Come spiegato da LeccoToday, alcuni residenti della zona hanno dichiarato di aver visto entrare in azione nella notte diverse pattuglie dei carabinieri, oltre a vigili del fuoco e unità cinofile con cani antidroga.

La condanna dello scorso marzo a 2 anni e 9 mesi

Prima che scattassero le manette in flagranza per l’arma trovata in hotel, Baby Gang era libero in attesa di affidamento ai servizi sociali per la condanna definitiva a 2 anni 9 mesi e 10 giorni dello scorso marzo per il caso della sparatoria vicino a Corso Como, nota zona della movida del capoluogo lombardo.

Il giovane trapper, in altri processi, ha ottenuto assoluzioni o riportato condanne non ancora definitive. In carcere per scontare un cumulo pene per due condanne definitive, invece, si trova il suo amico e compagno di “crew” Simba La Rue.

I dettagli dell’indagine

L’indagine della Procura di Lecco ha preso il via dall’arresto in passato di un altro indagato che fu trovato in possesso di droga e di un fucile mitragliatore d’assalto di derivazione AK47, risultato di “fabbricazione ex cecoslovacca”, perfettamente funzionante e con munizionamento.

I carabinieri sono riusciti a dimostrare che quell’arma fosse riconducibile alla famiglia Hetem (quattro membri sono stati arrestati nell’ultimo blitz di queste ore nell’indagine) e che era stata “utilizzata durante le riprese di alcuni video musicali di Baby Gang e di Simba La Rue“.