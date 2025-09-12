Baby Gang arrestato dopo l'ospitata al concerto di Emis Killa, messaggio del rapper: "Come se lo sapessi"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Baby Gang, circa un paio di ore prima di essere arrestato dai carabinieri, era salito sul palco, ospite del cantante Emis Killa in concerto a Milano. Aveva potuto farlo grazie a una deroga alla sorveglianza speciale a cui è sottoposto dal 2024. Il rapper ha pubblicato una Instagram Stories con un messaggio per il collega: “Ti aspetto fratello”.

Il messaggio di Emis Killa dopo l’arresto di Baby Gang

Emis Killa, nella Instagram Stories, ha pubblicato uno scatto di un momento del suo concerto a Milano, quando è salito sul palco Baby Gang.

Nell’immagine si vedono i due che si salutano con un abbraccio.

Il trapper Baby Gang

Sulla foto Emis Killa ha apposto una scritta: “Ieri, dopo lo show, mi hai telefonato per ringraziarmi e per salutarmi, come se sapessi che per un po’ non ci saremmo visti. Ti aspetto, fratello”.

Anche Emis Killa, rapper italiano di 35 anni originario di Vimercate (MB), ha avuto guai con la giustizia. Tra fine 2024 e gennaio 2025 è stato colpito da Daspo, la sua abitazione è stata perquisita e lui è stato indagato nell’ambito dell’inchiesta sulle attività criminali degli ultrà di Inter e Milan.

Avrebbe dovuto partecipare a Sanremo 2025 come uno degli artisti in gara, ma ha rinunciato a seguito del suo coinvolgimento nell’indagine.

L’arresto di Baby Gang

Baby Gang è stato arrestato l’11 settembre 2025 in flagranza per detenzione di arma clandestina e ricettazione.

Alle 4 del mattino è stata perquisita la stanza di un “Aparthotel” milanese in zona Città Studi, dove si trovava il trapper. All’interno gli agenti hanno trovano una pistola con matricola abrasa, oltre a qualche grammo di fumo, e tanti contanti.

L’arma era stata nascosta in un mobile della cucina. Altre due sono state trovate a casa di Baby Gang, a Calolziocorte, nel Lecchese.

L’inchiesta su Baby Gang

Le indagini su Baby Gang sono iniziate dopo l’arresto di un’altra persona trovata in possesso di droga e di un fucile mitragliatore d’assalto di derivazione AK47, risultato di “fabbricazione ex cecoslovacca”, perfettamente funzionante e con munizionamento.

L’arma che era stata “utilizzata durante le riprese di alcuni video musicali di Baby Gang e di Simba La Rue”, ovvero delle hit “Bentley” e “Mocro Mafia”.

Il fucile era riconducibile a Mevljan Hetem, macedone 28enne arrestato nell’ambito dell’inchiesta lecchese con le accuse di detenzione e porto illegale di armi da fuoco comuni e da guerra, oltre che per un giro di cocaina da 12mila euro al mese.

Con Mevljan sono finiti in carcere anche il fratello 22enne Mevljudin, il padre 50enne Zilbehar e lo zio 41enne Rasim Dalipi, residenti in Valsassina.

Il macedone è stato trovato tra l’altro con una pistola usata nella “faida fra trapper“, la sparatoria del 2 luglio 2022 vicino corso Como per cui sono già stati condannati Baby Gang e Simba La Rue.

La condanna a Baby Gang

Prima dell’arresto dell’11 settembre 2025, Baby Gang era libero in attesa di affidamento ai servizi sociali per la condanna definitiva a 2 anni 9 mesi e 10 giorni di marzo scorso per il caso della sparatoria vicino a Corso Como.

Il giovane trapper, in altri processi, ha ottenuto assoluzioni o riportato condanne non ancora definitive. In carcere per scontare un cumulo pene per due condanne definitive, invece, si trova il suo amico Simba La Rue.

Baby Gang era potuto andare al concerto di Emis Killa grazie a una deroga alla sorveglianza speciale a cui è sottoposto dall’anno scorso, una delle autorizzazioni che – scrive la pm milanese Maura Ripamonti nella richiesta di convalida – il 24enne, la cui pericolosità definisce “elevata”, sfrutterebbe per “commettere altri reati e per manifestare, nei suoi brani e nelle sue esibizioni, un evidente disprezzo verso le autorità”.