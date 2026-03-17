Baby Gang arrestato per rapina e maltrattamenti, nuovi guai per il trapper Mouhib Zaccaria già condannato

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il trapper 24enne Baby Gang, al secolo Mouhib Zaccaria, è finito di nuovo nei guai con la giustizia: i carabinieri del comando provinciale di Lecco nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che coinvolgono l’artista, che si trovava già ai domiciliari, e persone a lui vicine. Tra le ipotesi di reato contestate figurano detenzione di armi, rapina e maltrattamenti.

Baby Gang accusato di rapina: nuovo arresto

L’intervento dei militari ha interessato l’area di Calolziocorte, comune in provincia di Lecco di 13mila abitanti. In particolare l’operazione si è concentrata presso il complesso di case popolari dove il trapper è cresciuto. Baby Gang è stato portato in carcere a Busto Arsizio (Varese).

Diversi residenti hanno segnalato l’irruzione nella zona di numerose pattuglie dei carabinieri e la presenza di un elicottero in volo a supporto del blitz.

ANSA

Non è la prima volta che il trapper si trova al centro di indagini legate a gravi accuse. Negli anni, infatti, l’artista è stato coinvolto in diversi procedimenti per rapine, aggressioni e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a episodi legati al possesso illegale di armi.

La precedente condanna

L’arresto del 17 marzo arriva a pochi giorni da un’altra sentenza di condanna: il 5 marzo scorso al cantante sono stati inflitti 2 anni e 8 mesi di reclusione, con rito abbreviato, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa.

I militari dell’Arma avevano trovato l’artista in possesso di una pistola semiautomatica con matricola abrasa celata in un portatovaglioli nella stanza di un albergo in cui stava riposando dopo aver tenuto un concerto.

“Adesso basta, solo musica”, aveva commentato Baby Gang dopo la sentenza. Ora è finito di nuovo in manette.

Baby Gang è stato l’artista più ascoltato in Italia nel 2025 su Spotify

Nel 2025 Baby Gang è stato l’artista italiano col maggior numero di ascoltatori mensili su Spotify, ben 8,2 milioni, superando il record fino ad allora detenuto dal collega Sfera Ebbasta.

Le collaborazioni con artisti internazionali e le influenze dalla musica estera gli hanno inoltre permesso di acquisire una fama in diversi altri paesi europei.