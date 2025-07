Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due ordinanze di custodia cautelare in carcere e cinque decreti di perquisizione il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato contro una baby gang responsabile di una rapina pluriaggravata ai danni di un minore. I fatti sono avvenuti il 23 febbraio scorso nei pressi della discoteca Porto 05 di Albosaggia, in provincia di Sondrio, quando un gruppo di giovanissimi, provenienti dal lecchese, ha aggredito e derubato un coetaneo. L’operazione è stata portata a termine nella mattinata del 22 luglio, quando sono state eseguite le misure cautelari nei confronti dei presunti responsabili.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sondrio e condotta dalla Squadra Mobile in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo, ha permesso di identificare i cinque giovani coinvolti nella rapina. Il gruppo, composto da due maggiorenni e tre minorenni, tutti residenti nella provincia di Lecco, si era recato in trasferta a Sondrio per trascorrere la serata in discoteca. Al termine della serata, i ragazzi hanno avvicinato un minore nei pressi del locale e, minacciandolo con un coltello e coprendosi il volto con un passamontagna, si sono impossessati di 150 euro in contanti, di un giubbotto di valore e di un berretto appartenenti alla vittima.

Il modus operandi della baby gang

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la rapina è stata compiuta con modalità tipiche delle cosiddette “baby gang”: il gruppo ha agito in modo organizzato, utilizzando minacce e violenza per costringere la vittima a consegnare i propri averi. Uno dei giovani ha indossato un passamontagna per non essere riconosciuto, mentre un altro ha puntato un coltello contro il minore. Dopo essersi impossessati del denaro e degli oggetti di valore, i cinque hanno obbligato la vittima a camminare con loro per un tratto di strada, impedendole così di chiedere aiuto nell’immediato e garantendosi la fuga.

L’attività investigativa e le prove raccolte

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite subito dopo il grave episodio di rapina. Gli investigatori hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, riuscendo a ricostruire l’intero percorso compiuto dai giovani: arrivati in treno da Lecco, hanno trascorso la serata in discoteca e, dopo aver commesso il reato, si sono diretti nuovamente in stazione per tornare verso casa. L’analisi dei tabulati telefonici e telematici ha confermato l’itinerario della banda, mentre l’ascolto dei testimoni e i servizi di appostamento hanno contribuito a delineare il quadro accusatorio.

I provvedimenti adottati

Al termine delle indagini, la Procura della Repubblica di Sondrio ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei maggiorenni, mentre per i tre minorenni è scattata la denuncia in stato di libertà. Uno dei due maggiorenni è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Lecco, mentre l’altro, già detenuto per una precedente rapina, ha ricevuto la notifica della nuova misura cautelare direttamente in carcere. Le perquisizioni domiciliari, veicolari, locali e personali sono state eseguite contestualmente alle misure cautelari, con il supporto della Squadra Mobile di Lecco.

Il fenomeno delle baby gang e la risposta delle forze dell’ordine

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato mette in luce il fenomeno delle cosiddette “baby gang”, gruppi di giovani, spesso anche minorenni, che si organizzano per compiere reati predatori come rapine e aggressioni. Nel caso specifico, la giovane età dei responsabili, la modalità d’azione e l’utilizzo di armi e travisamenti hanno confermato la natura organizzata e pericolosa del gruppo. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni investigative e il ruolo fondamentale delle tecnologie, come la videosorveglianza e l’analisi dei dati telefonici, per l’individuazione dei responsabili.

Il contesto territoriale e sociale

La vicenda ha destato particolare preoccupazione nelle comunità di Sondrio e Lecco, territori generalmente considerati tranquilli ma non immuni da episodi di criminalità giovanile. La presenza di gruppi organizzati che si spostano da una provincia all’altra per compiere reati rappresenta una sfida per le forze dell’ordine, chiamate a intensificare i controlli e le attività preventive, soprattutto nei luoghi di aggregazione giovanile come le discoteche. L’episodio avvenuto nei pressi della discoteca Porto 05 di Albosaggia ha evidenziato la necessità di una maggiore attenzione verso i fenomeni di devianza tra i più giovani.

Le reazioni delle istituzioni

Le istituzioni locali hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’efficacia dell’azione investigativa e la tempestività dell’intervento. La Procura della Repubblica di Sondrio ha ribadito l’impegno nel contrastare ogni forma di criminalità giovanile e nel tutelare le vittime più vulnerabili, come i minori. Anche la Polizia di Stato ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni territoriali e il ruolo della prevenzione nella lotta alle baby gang.

Conclusioni e prospettive future

L’operazione condotta a Sondrio rappresenta un esempio di come la sinergia tra forze dell’ordine, magistratura e tecnologie investigative possa portare a risultati concreti nella lotta alla criminalità giovanile. L’attenzione resta alta, soprattutto nei confronti dei fenomeni di devianza che coinvolgono i più giovani, e le autorità invitano le famiglie, le scuole e le istituzioni a collaborare per prevenire episodi simili in futuro.

