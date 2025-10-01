Baby Gang fuori dal carcere, giudice lo manda agli arresti domiciliari in comunità per la disintossicazione

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Baby Gang lascia il carcere e va ai domiciliari per intraprendere un percorso in una comunità per disintossicarsi. Il Gip di Milano ha deciso per la scarcerazione del trapper 24enne, arrestato dopo essere stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa. Il tribunale ha accolto la richiesta dell’avvocato difensore.

Baby Gang agli arresti domiciliari

Zaccaria Mouhib, noto con il nome d’arte Baby Gang, era stato arrestato lo scorso 11 settembre per la detenzione di un’arma clandestina. Il ritrovamento della pistola semiautomatica con matricola abrasa era avvenuto nella camera di un hotel di Milano in cui alloggiava. Poco prima Baby Gang si era esibito in un concerto di Emis Killa.

Getty

Baby Gang durante un concerto ad Assago

Il ritrovamento delle armi in hotel e a casa di Baby Gang

I carabinieri avevano inoltre effettuato una perquisizione nell’abitazione di Baby Gang, a Caloziocorte (Lecco) trovando altre due pistole. L’indagine era partita dal ritrovamento di un mitragliatore AK47 che, secondo la magistratura, era stato utilizzato in alcuni video girati dallo stesso Baby Gang e dall’amico Simba La Rue.

Accogliendo la richiesta dell’avvocato Niccolò Vecchioni, la gip di Milano Fiammetta Modica ha deciso per la scarcerazione, disponendo per il trapper gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ora il 24enne dovrà intraprendere un percorso di recupero in una comunità terapeutica per tossicodipendenti.

Baby Gang aveva spiegato il possesso della pistola con la paura di essere vittima di una rapina, visto che indossa sempre una collana che vale più di duecentomila euro.

Perché il Gip ha deciso per gli arresti domiciliari

Nella misura che dispone gli arresti domiciliari per Baby Gang, la Gip di Milano ha prodotto documenti che attestano “lo stato di tossicodipendenza” per assunzione di cannabis e alcol” del 24enne. Il trapper è stato preso in carico dalla Asst della Regione Lombardia per un percorso di recupero in una comunità.

Secondo la Gip, non sussistono esigenze cautelari “di eccezionale rilevanza” per tenerlo in carcere. Inoltre, essendo molto giovane, Baby Gang “può seguire quel percorso di cure” ma dovrà “rispettare le regole, non potrà tenere e usare telefoni e altri dispositivi e di conseguenza i social e potrà vedere solo i familiari e la sua compagna”. Diverso il parere della Procura, che alla luce delle precedenti violazioni della misura di sorveglianza speciale aveva chiesto la conferma del carcere.

L’avvocato: Baby Gang subisce la fascinazione delle armi

Nell’istanza di scarcerazione, l’avvocato ha sottolineato la chiara intenzione di Baby Gang di iniziare un percorso terapeutico mirato alla risoluzione delle proprie patologie, considerate elemento propulsivo per gli atti illeciti.

Viene inoltre evidenziato che, anche riguardo all’episodio della sparatoria avvenuta nel 2022 a Milano, oggetto di condanna definitiva, non è stato fatto uso di armi con intento lesivo verso terzi. Il legale ha segnalato una patologica fascinazione dell’assistito per le armi e precisa che, attraverso adeguate terapie, il cantante – riconosciuto anche come simbolo generazionale – potrebbe intraprendere un nuovo percorso di vita.