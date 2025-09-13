Baby Gang resta in carcere, arresto convalidato dal Gip che non crede al trapper: come si era difeso

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Baby Gang resta in carcere. L’arresto del trapper è stato convalidato dalla giudice per le indagini preliminari di Milano, Fiammetta Modica, che ha quindi disposto la custodia cautelare. Il cantante era stato arrestato per detenzione di arma clandestina e ricettazione: nella sua stanza d’albergo era stata trovata una pistola con matricola abrasa e nove cartucce.

Baby Gang resta in carcere: arresto convalidato

Baby Gang, 24 anni, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, resta in carcere a San Vittore. Lo ha deciso la gip Fiammetta Modica con un provvedimento che convalida l’arresto avvenuto nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 settembre.

L’artista era stato fermato dai carabinieri per detenzione di arma clandestina e ricettazione in quanto, in una stanza d’albergo dove alloggiava a Milano, i militari avevano trovato, nascosta dentro un mobile della cucina, una pistola con matricola abrasa e nove cartucce.

Le perquisizioni e le pistole: tutta l’indagine

Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, il suo arresto rientrerebbe in un’indagine più ampia su un presunto traffico di armi coordinata dalla Procura di Lecco. La stessa indagine ha già portato all’arresto di altre 4 persone e tra gli indagati risulterebbe anche il trapper Mohamed Lamine Saida, noto come Simba La Rue.

La necessità di indagare su di lui ha dunque portato alla perquisizione e alla scoperta dell’arma. Inoltre, anche l’abitazione di Mouhib a Calolziocorte (Lecco) è stata ispezionata e qui sono state sequestrate altre sue pistole.

La sua ultima uscita pubblica, la sera del 10 settembre, poche ore prima dell’arresto, era stata per un concerto di Emis Killa a cui aveva partecipato da ospite. Baby Gang era stato autorizzato dal Tribunale Milano con apposito decreto affinché potesse “svolgere la propria attività professionale, attesa la finalità risocializzante di tale attività”.

Di cosa è accusato il trapper

Dopo l’arresto, è arrivata dunque la convalida. Secondo la giudice Modica, “l’unica misura per lui era il carcere avendo dimostrato nel tempo assoluta indifferenza ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria”. Questo quanto scrive nel provvedimento.

Baby Gang “ha violato le misure cautelari disposte tanto da rendere necessari aggravamenti e ha infranto le prescrizioni conseguenti alla sorveglianza speciale e al foglio di via obbligatorio”. Il trapper era infatti sottoposto a regime di sorveglianza speciale ed era in attesa dell’affidamento ai servizi sociali per una condanna a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni per la sparatoria del luglio 2022 in via Tocqueville a Milano.

Nel provvedimento di convalida si legge, inoltre, che il soggetto è “gravato da plurimi precedenti specifici connessi alla detenzione di armi, oltre a reati contro la persona consumati anche con l’utilizzo di armi da fuoco. Ricorre dunque un elevatissimo rischio di reiterazioni criminale connesso all’impiego e alla detenzione di armi”.

La difesa di Zaccaria Mouhib

Difeso dal legale Niccolò Vecchioni e già condotto a San Vittore, qui resterà in quanto per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Baby Gang si è dimostrato collaborativo e ha risposto a tutte le domande degli inquirenti.

Come riporta La Repubblica, ha sottolineato di essere in possesso dell’arma per mere ragioni di tutela personale, una motivazione quella difensiva che però è stata valutata come inverosimile. “Mesi fa, mi sono entrati i ladri in casa. Li ho trattenuti ladri e in seguito gli stessi mi hanno denunciato per sequestro di persona. In casa ho molti monili di valore. Indosso sempre una collana dal valore di più di 200 mila euro. Per questo a mia tutela ho lasciato l’arma in hotel, non è neanche vera, è una scacciacani”, si sarebbe difeso.

“Non avevo la sicurezza ed ero lì con una ragazza. Ho preferito tenermi un’arma che avere paura di essere derubato. Ero preoccupato per la collana perché farebbero di tutto per averla. L’arma ce l’avevo da un bel po’”, avrebbe quindi aggiunto Baby Gang davanti alla giudice per chiarire la sua posizione.