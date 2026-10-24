Bacia una ragazza che dorme sul treno ad Arezzo, 19enne accusato di violenza sessuale: cosa rischia

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Avrebbe approfittato della circostanza e l’avrebbe baciata mentre dormiva: è quanto la Procura di Arezzo contesta a un 19enne riferendosi ai fatti avvenuti il 23 aprile sul regionale 4102, lungo la tratta dal capoluogo toscano a San Giovanni Valdarno. Il giovane si sarebbe avvicinato alla ragazza, che non conosceva, mentre questa era addormentata. Quindi l’avrebbe baciata accanto alle labbra. Ora il 19enne è accusato di violenza sessuale.

L’episodio del 23 aprile sul treno ad Arezzo

Come anticipato, i fatti risalgono al 23 aprile 2026. Come ricostruisce il Corriere di Arezzo, il 19enne si trovava a bordo del regionale 4102 nella tratta che collega Arezzo a San Giovanni Valdarno.

Di fronte a lui era seduta una coetanea, che in quel momento si era assopita. Il giovane, con una mossa “insidiosa e repentina” secondo la nota di conclusione delle indagini della Procura di Arezzo, le si sarebbe avvicinato e l’avrebbe baciata “in prossimità delle labbra”.

In quel momento, sottolinea la Procura, la ragazza non era in grado di difendersi né di rifiutare quel gesto, dunque il 19enne avrebbe agito senza il consenso della vittima.

La ragazza, subito dopo, avrebbe lanciato l’allarme che ha fatto scattare le indagini. Sabato 24 ottobre la Procura di Arezzo, dunque, ha concluso le indagini e ha formulato l’ipotesi di reato.

19enne accusato di violenza sessuale

Ora la Procura della Repubblica ha formulato, a carico del 19enne, l’accusa di violenza sessuale. L’indagato è assistito dall’avvocato d’ufficio Simona Chiarini.

Secondo il Corriere di Arezzo, il 19enne rischierebbe la contestazione del reato enunciato nell’articolo 609 bis del Codice Penale.

Cosa rischia

Secondo il testo dell’articolo, che dispone della pena in caso di violenza sessuale, “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni“.

La stessa pena è applicata nei confronti di “chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali”, al comma 1, “abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto” e, al comma 2, “traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”.

Per la vicenda, ora, si attendono i nuovi passaggi processuali.