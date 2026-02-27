Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Continui pedinamenti, continue minacce. Per due anni una donna di 44 anni ha vissuto un incubo a causa del suo ex marito. Fino a ieri, quando a Bacoli (Napoli) è riuscita a scappare dall’ennesima imboscata dell’uomo e per lui sono scattate le manette. La donna ha presentato ben quattro denunce in questi anni. Ma l’uomo non si è fermato. Ha continuato a seguirla, sul posto di lavoro, sotto casa, mentre era alla guida. Non solo appostamenti ma anche urla, offese e minacce. Ieri l’ultimo pericoloso episodio. La donna sente di essere seguita ma non ne è certa. La 44enne scende dall’auto e si allontana per poi nascondersi dietro un muro e attende. Pochi secondi e arriva una station wagon nera: è l’ex marito. Il 43enne è alle sue spalle, la afferra e le strappa il cellulare. Ma la donna riesce a scappare. Avviene una colluttazione. La vittima vede la caserma della Capitaneria di porto e chiede aiuto. I militari si mettono alla ricerca dell’uomo che rintracciato a casa viene arrestato.