Bad Bunny fa infuriare Donald Trump al Super Bowl, "show assolutamente terribile" che celebra i migranti

Al Super Bowl di Santa Clara, Bad Bunny ha portato un halftime show quasi tutto in spagnolo, con richiami alla cultura portoricana e un finale in cui “God Bless America” è stato esteso alle Americhe. Donald Trump lo ha attaccato su Truth definendolo “assolutamente terribile” e sostenendo che “nessuno capisce” cosa dica.

Lo show in spagnolo di Bad Bunny al Super Bowl

Il Super Bowl si è giocato a Santa Clara, nella Bay Area di San Francisco, e la partita tra Seahawks e Patriots si è chiusa 29-13. L’evento è stato accompagnato da un halftime show affidato a Bad Bunny, con una scaletta costruita quasi interamente in spagnolo.

Lo spettacolo è stato presentato come una celebrazione della cultura portoricana all’interno della cultura americana, ricordando che gli abitanti di Portorico sono cittadini statunitensi. La performance si è sviluppata in più quadri scenici, passando da un campo di canna da zucchero a un’ambientazione urbana con “bodegas”.

Nella parte conclusiva Bad Bunny ha pronunciato “God Bless America” e ha elencato una serie di Paesi, dall’America Latina al Nord America, mentre venivano mostrate bandiere sul campo. Il messaggio è stato sintetizzato nell’idea che “l’America non sono solo gli Stati Uniti”.

Donald Trump contro Bad Bunny: “Assolutamente terribile”

Dopo lo show, Donald Trump ha attaccato Bad Bunny con un post pubblicato su Truth Social. Il presidentestatunitense ha scritto: “Nessuno riesce a capire cosa sta dicendo questo tizio” e ha definito l’esibizione “assolutamente terribile, una delle peggiori di sempre”.

La critica si è concentrata soprattutto sulla lingua usata durante l’halftime show e sul contenuto complessivo della performance. Trump ha parlato anche di “affronto alla grandezza dell’America” e ha aggiunto che “nessuno capisce una parola” di quanto detto dall’artista.

Nel giudizio espresso dal presidente, è entrato anche un riferimento ai balli, definiti “disgustosi”, con un richiamo ai bambini che guardavano l’evento. La polemica è scoppiata a poche ore dalla fine dell’esibizione ed è diventata uno dei temi centrali della serata oltre al risultato sportivo.

Perché lo show ha alimentato lo scontro politico

L’esibizione di Bad Bunny è stata letta come un messaggio identitario rivolto al pubblico ispanico, con un’impostazione visiva e musicale centrata su simboli e luoghi legati alla cultura latina. Nello show sono comparsi ospiti come Lady Gaga e Ricky Martin, inseriti in una scaletta di circa 13 minuti costruita come medley di brani.

Nella parte finale della performance, Bad Bunny ha detto “God Bless America”, allargando però il concetto “alle Americhe”, elencando una serie di Paesi “dall’Argentina al Canada”, mentre in scena comparivano le rispettive bandiere. L’idea dichiarata era che “l’America non sono solo gli Stati Uniti”.

Alla polemica si è aggiunta anche la risposta dall’area conservatrice. Turning Point ha promosso un programma parallelo, chiamato “All American Halftime Show”, affidato a Kid Rock e presentato come controcanto allo spettacolo di Bad Bunny.