Bad Bunny promette un altro concerto a Milano, intanto Live Nation conferma il rimborso totale del biglietto

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Bad Bunny ha promesso di tornare a Milano dopo il concerto interrotto da un nubifragio dopo pochi minuti dall’inizio. Live Nation ha intanto attivato il rimborso integrale, prevendita inclusa, dei biglietti. Il rimborso sarà automatico per chi ha acquistato i biglietti via internet, mentre dovrà essere richiesto in caso di acquisto in punti vendita fisici.

Il rimborso del concerto di Bad Bunny a Milano

Live Nation ha reso note le condizioni del rimborso del concerto di Bad Bunny dello scorso 18 luglio a Milano, interrotto dopo mezz’ora da un nubifragio e poi annullato.

Il rimborso sarà integrale, incluso il diritto di prevendita pari al 15% del costo del biglietto. Chi ha acquistato i biglietti sulle piattaforme Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket si vedrà accreditati i soldi in automatico direttamente sul metodo di pagamento utilizzato.

ANSA

Chi invece aveva acquistato il biglietto in una rivendita autorizzata fisica TicketOne, dovrà richiedere il rimborso su una piattaforma apposita dell’azienda, che verrà messa a disposizione da domani 24 luglio fino a 7 agosto 2026.

Le scuse e la promessa di Bad Bunny

Bad Bunny ha proseguito la sua tournée europea e, dal palco di Bruxelles, ha ricordato quanto accaduto a Milano:

“Grazie per essere qui. Non so se sapete cosa è successo al mio ultimo show, ma voglio approfittare di questo momento per ringraziare la città di Milano, che si è comportata molto bene” ha dichiarato l’artista, che poi ha aggiunto:

Vi dico la verità: stavo avendo uno dei migliori show di tutta la tournée, ma le cose della natura, le cose di Dio, non sono in nostro potere. Un giorno ci riproverò.

Cosa è successo al concerto di Bad Bunny

Lo scorso 18 luglio a Milano, Bad Bunny si stava esibendo nella sua seconda data italiana all’ippodromo La Maura, quando sulla città si è abbattuto un forte nubifragio.

Inizialmente gli organizzatori avevano solamente sospeso il concerto, invitando gli spettatori a rimanere in attesa. Quando la pioggia è diventata grandine, con chicchi piuttosto grossi, hanno deciso di annullarlo.

Gli spettatori, che si erano riparati nei bar e sotto gli alberi dell’ippodromo, hanno dovuto defluire all’improvviso, con disagi a causa degli allagamenti causati in strada dal nubifragio.