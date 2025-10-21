Badante adescata a Palagonia vicino Catania con un finto annuncio e violentata per un mese, "mostro" arrestato

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ha risposto a un annuncio di un 60enne che sosteneva di cercare una badante ed è stata sequestrata e violentata per un mese. La vittima della vicenda, verificatasi a Palagonia, comune in provincia di Messina, è una donna 44enne di origine rumena e residente nel Messinese. L’uomo, dopo che sono stati scoperti gli abusi, è stato arrestato.

Il 60enne, come riferito da Catania Today, aveva pubblicato un annuncio di lavoro online, spiegando di essere alla ricerca di una badante. In realtà, l’inserzione era un pretesto: ad ammetterlo è stato il medesimo 60enne che è ora accusato di sequestro di persona e violenza sessuale.

La donna, come da accordi presi dopo la risposta all’annuncio, era andata a trovare l’uomo a Palagonia. Avrebbe dovuto concordare i termini dell’assunzione e conoscere la presunta anziana che avrebbe dovuto accudire.

La 44enne si è invece ritrovata a vivere un incubo. Durante il “colloquio”, il 60enne ha iniziato a rivolgerle una serie di apprezzamenti pressanti e le avrebbe proposto di avere un rapporto sessuale, informandola che non c’era alcuna persona di cui prendersi cura.

L’inizio dell’incubo

A quel punto, la badante ha provato a scappare, ma il 60enne avrebbe chiuso la porta a chiave, sequestrandole il cellulare. Da quel momento è cominciata una prigionia lunga un mese, durante cui la donna (separata e madre di un ragazzino di 12 anni) sarebbe stata più volte picchiata e violentata.

Il 60enne non si è quasi mai allontanato dall’abitazione, tranne quando andava a rifornirsi di sigarette, birre e cibo. In tali casi, chiudeva a chiave la casa, così da non permettere alla donna di fuggire.

La 44enne è riuscita a mettere fine all’incubo quando il suo aguzzino ha avuto un momento di distrazione. L’uomo, un giorno, è uscito, scordandosi il telefono in casa. La vittima ha colto l’occasione per inviare un messaggio a una sua amica, chiedendole di allertare i carabinieri.

La liberazione

I militari si sono recati all’abitazione segnalata. Il 60enne li ha accolti sostenendo che la 44enne fosse la sua compagna. Quest’ultima, nel vedere i carabinieri, si è fiondata tra le loro braccia, trovando la salvezza.

Per il “mostro” 60enne sono scattate le manette. Poi è stato condotto nel carcere di Caltagirone. La 44enne è invece stata soccorsa e accompagnata in ospedale, dove le sono state riscontrate varie lesioni.