Badante ferita a Milano dal 92enne, il racconto dei vicini sull'anziano "burbero e particolare, ma socievole"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo il caso dell’anziano ultra 90enne di Milano che ha sparato alla sua badante, i vicini di casa aiutano a tracciarne il profilo, raccontando la loro sorpresa e incredulità dopo l’accaduto. Quella che emerge è la figura di uomo burbero, particolare, ma non sufficiente per comprenderne le azioni. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e rapporto tra l’uomo e la badante.

Chi è l’anziano di Milano

In un tranquillo condominio di Milano un anziano di oltre novant’anni ha sparato alla propria badante. La vicenda, al centro dell’attenzione anche nel programma “Dentro la notizia” e oggetto di accertamenti da parte degli inquirenti, si è arricchita di alcuni particolari sul profilo dell’uomo, raccontato dalle testimonianze di alcuni vicini.

Dalle dichiarazioni raccolte emerge un quadro fatto di sorpresa e incredulità. Alcuni residenti descrivono l’uomo come una persona solitaria, ma non particolarmente problematica.

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“Lo vedevo in cortile, in condominio, in piscina ogni tanto, quasi sempre da solo” ha raccontato una donna. “Era un po’ visto come una persona magari un po’ burbera a volte, effettivamente”.

Il fatto che possedesse una pistola, tuttavia, ha lasciato tutti senza parole. “Ci chiediamo come mai fosse in possesso di un’arma nel suo appartamento, questo ci ha un po’ lasciato tutti basiti”.

Il rapporto con la badante

Molti confermano di non aver mai assistito a liti o tensioni evidenti. “No, non ho mai sentito nulla. Per quello che potevo vedere io, è un po’ particolare ma abbastanza nella norma”.

Più dettagliata la testimonianza di un vicino di casa in particolare, che al momento dei fatti ha ascoltato delle urla e il rumore degli spari. “La signora spesso urlava, cioè parlava a voce alta” ha raccontato. “Io non ho mai sentito lui, ho sempre sentito lei alzare la voce, diciamo”.

Poi i colpi. “Due spari, uno in seguito all’altro. A un certo punto ho sentito la signora che urlava, che urlava, che parlava a voce un po’ alta. Poi ho sentito questi due botti”.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno verificando la dinamica precisa dell’accaduto e il rapporto tra l’anziano e la badante. Al centro delle indagini ci sono sia le condizioni psicofisiche dell’uomo, sia eventuali tensioni pregresse nella convivenza.

La pistola utilizzata risulterebbe regolarmente detenuta, e si tratta di uno degli aspetti che ha alimentato le maggiori discussioni. La detenzioni delle armi in ambito domestico in presenza di persone molto anziane, infatti, è un tema che produce inevitabilmente più di una riflessione.