Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di 53 anni, badante di professione, è stata fermata e arrestata a Taranto con l’accusa di essersi appropriata di denaro ai danni degli anziani che assisteva, approfittando della loro condizione di fragilità. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un conoscente della famiglia, che ha visionato le immagini di una telecamera di sorveglianza installata nella camera da letto delle vittime.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando due agenti della Squadra Volante, liberi dal servizio, sono stati contattati telefonicamente da un conoscente. Quest’ultimo, preoccupato per l’incolumità dei suoi genitori, entrambi costretti sulla sedia a rotelle, aveva installato una telecamera di sorveglianza nella loro camera da letto. Attraverso le immagini, l’uomo ha notato che la badante, munita di guanti in lattice blu, si era appropriata di una considerevole somma di denaro custodita in una scatola nascosta tra gli indumenti di un armadio.

L’arrivo tempestivo degli agenti

Ricevuta la segnalazione, i due poliziotti hanno immediatamente avvertito i colleghi della Sezione Volanti in servizio nella zona. In pochi minuti, una pattuglia è giunta presso l’appartamento indicato. Gli agenti, una volta entrati in casa, hanno identificato la donna, una tarantina di 53 anni, che si trovava tranquillamente nell’abitazione in attesa della fine del suo turno di lavoro.

La perquisizione e il ritrovamento del denaro

La badante, inizialmente, ha negato ogni addebito. Tuttavia, la successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare nelle tasche anteriori dei suoi jeans circa 230 euro in monete. Nelle tasche posteriori, invece, sono stati trovati i guanti in lattice blu utilizzati poco prima per prelevare il denaro dalla scatola nascosta.

Le indagini e la scoperta di altri furti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini successive, supportate dalle immagini della telecamera di videosorveglianza installata dal figlio degli anziani coniugi, hanno permesso di accertare che il furto scoperto rappresentava solo l’ultimo episodio di una lunga serie. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe sottratto, nel tempo, alcune migliaia di euro ai danni degli anziani assistiti.

I precedenti della badante

I controlli effettuati nelle Banche Dati in uso alle Forze dell’Ordine hanno rivelato che la badante non era nuova a simili reati. In passato, infatti, la donna era già stata coinvolta in episodi analoghi, sempre ai danni di persone anziane e fragili. Un modus operandi che, secondo gli inquirenti, si sarebbe ripetuto più volte nel corso degli anni.

L’arresto e la posizione giudiziaria

Al termine delle indagini, gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria. La 53enne è stata arrestata dalla polizia di Taranto e posta agli arresti domiciliari.

IPA