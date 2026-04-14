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Una donna di Agrigento ha ricevuto la condanna definitiva per maltrattamenti aggravati ai danni di un anziano. L’imputata, che lavorava come badante, è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari. La sentenza, emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, ha previsto per la donna una pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione, dopo che le indagini avevano accertato ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti della vittima.

Badante maltrattava l’anziano assistito ad Agrigento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dalla Sezione reati contro la persona e in danno dei minori della Squadra Mobile di Agrigento.

L’indagine ha preso il via a seguito della denuncia presentata dai familiari dell’anziano, che avevano segnalato alle autorità una serie di episodi di violenza fisica e psicologica subiti dal loro congiunto. Le segnalazioni hanno permesso agli investigatori di approfondire la situazione e raccogliere elementi utili per ricostruire quanto accaduto.

Un quadro di vessazioni e sofferenze

Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno consentito di delineare un quadro dettagliato di condotte vessatorie e reiterate. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe messo in atto aggressioni fisiche e comportamenti intimidatori e offensivi nei confronti dell’anziano, causando alla vittima gravi sofferenze sia fisiche che morali.

Le prove raccolte durante le indagini hanno trovato pieno riscontro nel corso del procedimento giudiziario.

La condanna e l’esecuzione della pena

Il procedimento giudiziario si è concluso con la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che ha condannato la donna a 3 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti aggravati.

La sentenza è divenuta definitiva e il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, che hanno sottoposto la donna al regime della detenzione domiciliare presso la sua abitazione.

L’arresto della donna rappresenta l’epilogo di un’indagine complessa, che ha visto coinvolti diversi attori istituzionali e familiari della vittima. La vicenda, avvenuta ad Agrigento, si è conclusa con l’esecuzione della pena e la messa in sicurezza della persona offesa, a tutela della sua incolumità e dignità.

IPA