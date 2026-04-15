Badante trovata morta a Selargius dall'anziano che seguiva, è caduta dal terrazzo: non si esclude l'omicidio

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Una donna di 66 anni di origini romene è stata trovata morta durante la notte in via Logudoro a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. La vittima sarebbe precipitata dalla terrazza di una abitazione, ma i carabinieri non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella dell’omicidio. A fare scattare l’allarme è stato un anziano di 88 anni, proprietario dell’immobile in cui la donna probabilmente lavorava come badante.

Il caso della badante morta a Selargius

Il corpo della badante è stato trovato il 14 aprile intorno alle 20 nel piazzale retrostante una casa in via Logudoro a Selargius.

L’allarme è scattato quando il proprietario dell’immobile, un pensionato, ha rinvenuto il cadavere della sessantaseienne di origine romena, che era da lui ospitata a titolo gratuito.

Secondo quanto emerso dai primi e immediati accertamenti condotti dai Carabinieri, la donna sarebbe precipitata dal terzo piano dell’edificio in circostanze che sono tuttora oggetto di attenta ricostruzione.

ANSA

Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 e subito dopo i carabinieri.

Le indagini e l’autopsia

L’Autorità Giudiziaria, sulla base degli elementi raccolti e sentito il parere del medico legale, ha disposto il trasferimento della salma all’Istituto di Medicina Legale del Brotzu di Cagliari, dove potrebbe essere effettuata già nel pomeriggio l’autopsia dal professor Roberto Demontis e della sua équipe .

Sono in corso una serie di accertamenti andati avanti tutta la notte e sarebbe stato accompagnato in caserma per essere sentito l’anziano (che ha già nominato un avvocato) che viveva con la donna.

Le ipotesi sulla morte

L’ipotesi di un gesto volontario non è esclusa, ma gli inquirenti stanno valutando anche piste alternative, compresa quella di un possibile omicidio.

Si attendono gli esiti dell’autopsia per stabilire con precisione le cause della morte e verificare eventuali segni compatibili con un’aggressione.

Gli specialisti del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo stanno eseguendo i rilievi tecnici necessari a ricostruire la traiettoria della caduta e a individuare eventuali segni di colluttazione o anomalie nell’appartamento.

Gli investigatori stanno ascoltando persone informate sui fatti per ricostruite le ultime ore della donna e cercare di capire cosa possa essere successo.