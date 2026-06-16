Bagaglio a mano incluso nella tariffa base, nuove regole per le compagnie aeree low-cost da Ryanair a Easyjet
Rivoluzione UE per il bagaglio a mano: in arrivo le nuove regole di trasparenza per le compagnie aeree low-cost, da Ryanair a Easyjet
Il Comitato di conciliazione dell’UE ha dato il via libera al regolamento sui diritti dei passeggeri che obbligherà le compagnie aeree low-cost, da Ryanair a Easyjet, a includere il bagaglio a mano nella tariffa iniziale mostrata online. Le nuove regole, che passeranno al voto del Parlamento europeo a luglio 2026, mirano a azzerare i costi nascosti pur permettendo ai viaggiatori di rinunciare al trolley per ottenere uno sconto.
- Nuove regole UE per il bagaglio a mano
- Le tariffe di Ryanair, Easyjet e delle altre compagnie aeree
- Maggiori tutele per i minori e risarcimenti per i ritardi
Nuove regole UE per il bagaglio a mano
Dopo tredici anni di complessi negoziati, l’Unione Europea ha raggiunto un accordo per aggiornare le tutele dei passeggeri nei cieli europei. Il Comitato di conciliazione dell’UE ha espresso il proprio parere favorevole sul nuovo regolamento, il cui testo definitivo passerà al voto della plenaria del Parlamento europeo nel mese di luglio 2026.
La novità più rilevante introdotta dalla riforma riguarda l’obbligo di trasparenza tariffaria, pensato per contrastare la pratica del drip pricing, ossia il progressivo aumento del prezzo del biglietto dovuto a supplementi essenziali.
Le nuove disposizioni imporranno ai vettori di mostrare fin dall’inizio della prenotazione il prezzo del biglietto comprensivo del bagaglio a mano, modificando l’impatto visivo degli algoritmi sui motori di ricerca.
Le tariffe di Ryanair, Easyjet e delle altre compagnie aeree
L’introduzione della normativa obbligherà i vettori a includere il trolley all’interno della tariffa predefinita proposta all’utente.
Ciononostante, le nuove norme di trasparenza non elimineranno del tutto i supplementi: al momento dell’acquisto sui portali di Ryanair, Easyjet e delle altre compagnie aeree, il viaggiatore manterrà la facoltà di deselezionare il servizio. Si potrà quindi optare per una tariffa base ridotta e più economica qualora si decida di viaggiare solo con una borsa piccola o uno zaino da riporre sotto il sedile di fronte.
L’accordo non risolverà invece l’annosa questione delle dimensioni e del peso limite dei colli da cabina, la cui definizione numerica resterà a totale discrezione delle singole aziende.
Maggiori tutele per i minori e risarcimenti per i ritardi
Oltre alla gestione dei bagagli, il testo introduce tutele stringenti a favore dei nuclei familiari e delle categorie fragili.
Viene infatti sancito il divieto assoluto di applicare costi extra per l’assegnazione dei posti a sedere per i minori di 14 anni, che dovranno essere garantiti gratuitamente accanto ai genitori o agli accompagnatori. Lo stesso principio di protezione viene esteso alle donne in gravidanza e alle persone con mobilità ridotta.
Sul fronte dei risarcimenti economici in caso di ritardo del volo, il Parlamento europeo è riuscito a mantenere intatte le soglie temporali: il diritto all’indennizzo scatterà invariato dopo tre ore di attesa all’arrivo. I risarcimenti rimarranno compresi tra i 250 e i 600 euro, calcolati in base alla distanza chilometrica della tratta aerea.