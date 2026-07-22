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Bagarre al Senato sul caso Delmastro: senatori M5s occupano i banchi del governo, i cartelli "Fuori le chat"

I senatori del Movimento 5 Stelle protestano contro la decisione della Giunta della autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario: sospesa la seduta

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Virgilio Notizie

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Caos al Senato dove i parlamentari del Movimento 5 stelle hanno occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere l’autorizzazione sulle chat dell’ex sottosegretario Andrea Delmastro. I senatori hanno esposto cartelli con la scritta “Fuori le chat” per chiedere trasparenza sul caso e hanno occupato i banchi del governo. La presidente di turno, Mariolina Castellone, ha sospeso la seduta.

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