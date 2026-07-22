Bagarre al Senato sul caso Delmastro: senatori M5s occupano i banchi del governo, i cartelli "Fuori le chat"
I senatori del Movimento 5 Stelle protestano contro la decisione della Giunta della autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario: sospesa la seduta
Caos al Senato dove i parlamentari del Movimento 5 stelle hanno occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere l’autorizzazione sulle chat dell’ex sottosegretario Andrea Delmastro. I senatori hanno esposto cartelli con la scritta “Fuori le chat” per chiedere trasparenza sul caso e hanno occupato i banchi del governo. La presidente di turno, Mariolina Castellone, ha sospeso la seduta.