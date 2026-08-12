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È di quattro persone accusate di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Bari. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ha portato alla luce un sistema organizzato di sfruttamento del lavoro ai danni di bagnini e altri lavoratori stagionali, costretti a restituire parte dei compensi ricevuti e pagati in nero durante eventi musicali e ricorrenze.

Le indagini e la scoperta del sistema di sfruttamento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa ha preso avvio da un controllo d’iniziativa nei confronti di una società impegnata nella gestione del servizio di salvamento all’interno di uno stabilimento balneare. Gli accertamenti hanno permesso di individuare una vera e propria rete di sfruttamento del lavoro, in cui i bagnini e altre figure stagionali venivano assunti con contratti regolari, ma obbligati a restituire in contanti una parte delle somme riportate in busta paga.

Il denaro così recuperato veniva poi utilizzato per pagare in nero altri lavoratori, soprattutto in occasione di eventi musicali e ricorrenze organizzate dallo stabilimento. Le indagini hanno evidenziato come il sistema coinvolgesse principalmente giovani alla prima esperienza lavorativa, spesso in condizioni di bisogno e con situazioni sociali difficili, rendendoli particolarmente vulnerabili e facilmente sfruttabili da datori di lavoro senza scrupoli.

Il ruolo degli indagati e le modalità operative

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i bagnini venivano reclutati da un soggetto ben conosciuto nel contesto sociale locale, il quale si occupava di coordinare e sostituire la forza lavoro in base alle necessità dello stabilimento. Nel frattempo, il datore di lavoro principale si dedicava a ottenere nuovi contratti, potendo offrire prezzi molto competitivi proprio grazie al risparmio ottenuto dallo sfruttamento del lavoro stagionale.

Tra le quattro persone finite sotto accusa figura anche un consulente del lavoro, ritenuto complice per aver manipolato le buste paga al fine di far quadrare i conti e mascherare le irregolarità. La Guardia di Finanza ha rideterminato le prestazioni lavorative, accertando che le retribuzioni effettive lorde variavano tra 2,00 € e 5,00 € all’ora, valori ben al di sotto delle soglie minime fissate dai Contratti Collettivi Nazionali di categoria.

Le misure adottate dall’Autorità Giudiziaria

Al termine delle indagini, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura interdittiva del divieto di esercitare l’attività nei confronti del consulente del lavoro coinvolto, mentre l’amministratore unico della società è stato colpito dalla misura personale interdittiva del divieto di esercitare l’attività imprenditoriale. Inoltre, è stato eseguito il sequestro preventivo dell’intero compendio societario, comprendente immobili, autovetture, rapporti finanziari e una concessione demaniale, che sono stati affidati a un amministratore giudiziario.

Un fenomeno diffuso e l’appello delle autorità

La Guardia di Finanza sottolinea come la piaga dello sfruttamento del lavoro sia purtroppo un fenomeno sempre più frequente, che interessa numerosi settori dell’economia legata al mare. Per questo motivo, le autorità invitano tutti i lavoratori che si ritengano vittime di sfruttamento, o chiunque ne sia a conoscenza, a denunciare tali situazioni alle Forze dell’Ordine, alla Guardia di Finanza o all’Autorità Giudiziaria, al fine di contrastare un fenomeno che appare largamente diffuso.

La Guardia di Finanza, in virtù delle prerogative di “Polizia del Mare” attribuite dalla Legge 177/2016 (Decreto Madia), garantisce un’azione decisa di prevenzione e contrasto agli illeciti commessi via mare, contribuendo così alla tutela delle risorse ambientali, della salute pubblica e dell’economia sana del territorio.

IPA