Bagnino annega ad Andora con l'uomo che stava soccorrendo, prima aveva salvato la moglie

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un bagnino e un turista sono morti ad Andora, sulla riviera ligure di Ponente. Le vittime sono Fabrizio Valente, bagnino di 62 anni, e Luigi Fasano di 66 anni. Poco prima Valente aveva portato in salvo la moglie del turista, anch’essa in difficoltà dopo un tuffo in acqua. Probabilmente a causa dello sforzo compiuto poco prima, il bagnino non è riuscito a portare in salvo Fasano e ha accusato un malore fatale.

Bagnino e turista morti ad Andora

La tragedia è avvenuta nella mattinata di martedì 25 agosto ad Andora, in provincia di Savona. Intorno alle 10 è scattato l’allarme, quando una coppia di turisti piemontesi che stava facendo il bagno non è riuscita a riguadagnare la spiaggia.

La coppia era entrata in acqua da poco, ma a causa del mare mosso si è trovata in difficoltà.

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Il bagnino aveva salvato la moglie del turista 66enne

Fabrizio Valente, bagnino in servizio nella spiaggia di Andora, si è subito tuffato in acqua per prestare soccorso.

Grazie anche all’aiuto di un altro bagnino, è riuscito a portare in salvo la donna. Subito dopo si è rituffato in acqua per aiutare anche l’uomo, anche lui in difficoltà. Ma a causa del mare mosso e già provato dall’intervento precedente, si è sentito male in acqua.

I tentativi di rianimazione sui corpi di Valente e Fasano non sono serviti a nulla: entrambi sono morti in spiaggia. Sul posto sono intervenuti gli uomini della capitaneria di porto e due ambulanze.

Quattro vittime in pochi giorni nel Mar Ligure

Nel giro di pochi giorni sono morte quattro persone nel mare della Liguria. Lo scorso sabato, sulla riviera di Levante, un turista salernitano di 51 anni, Francesco Lepore, è morto dopo essersi tuffato dal promontorio di Punta Chiappa, a Camogli.

L’uomo avrebbe urtato violentemente contro gli scogli, riportando un gravissimo trauma cranico. Nonostante l’intervento dei soccorsi e il tentativo di trasferirlo in elicottero in ospedale, è morto sul posto.

Paolo Allasia, 48 anni, designer nautico originario di Alba, è morto venerdì scorso nelle acque di San Lorenzo al Mare, in provincia di Imperia. L’uomo si sarebbe tuffato per soccorrere i figli, in difficoltà a causa del mare agitato, ma avrebbe accusato un malore mentre si trovava a circa 100 metri dalla riva.