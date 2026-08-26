Bagnino morto annegato ad Andora, lo sfogo dei colleghi sui bagnanti: "Non ci ascoltano e succede questo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Non ci ascoltano e poi succede questo”. C’è frustrazione nelle parole dei colleghi di Fabrizio Valente, il bagnino annegato ad Andora mentre tentava di soccorrere un bagnante in difficoltà in acqua, morto anche lui. Il 62enne si era tuffato assieme ad alcuni colleghi per cercare di portare in salvo una coppia di turisti piemontesi, entrati in acqua nonostante la bandiera rossa. La moglie è stata portata a riva, mentre il marito non ce l’ha fatta.

Bagnino Fabrizio Valente morto annegato ad Andora

Dopo la tragedia di ieri, quando due persone sono morte annegate a pochi metri dalla riva, sulle spiagge di Andora, in provincia di Savona, è il momento del dolore.

A perdere la vita Luigi Fasano, 66enne cuneese, e Fabrizio Valente, bagnino di 62 anni che si era tuffato per cercare di salvare lui e la moglie.

ANSA

Nella mattinata di oggi, 26 agosto, colleghi e amici di Valente si sono riuniti in spiaggia per ricordarlo: prima un minuto di silenzio, poi i bagnini hanno fischiato tutti insieme.

Lo sfogo dei bagnini sui bagnanti che “non ascoltano”

Alcuni dei colleghi che erano in spiaggia e si sono tuffati assieme a Valente hanno rimarcato ai microfoni di Ore 11 su Rete4 l’importanza di seguire le indicazioni dei bagnini.

Perché Valente ha perso la vita per cercare di salvare una coppia che era andata a fare il bagno nonostante la bandiera rossa.

“Noi proviamo ad avvertire la gente ma molte volte non ci ascoltano“, dice un giovane bagnino. “Noi lo facciamo per loro e purtroppo poi succedono queste disgrazie”.

Il mare è insidioso anche quando può sembrare calmo, ricordano, per via delle correnti che si muovono sotto e che non si vedono.

Un collega racconta le difficoltà che ha avuto nel portare a riva la donna salvata da Valente, tanto che poi, stremato, è rimasto sugli scogli.

Il ricordo di colleghi e amici

In tanti in queste ore ricordano Fabrizio Valente, esperto bagnino della spiaggia della Sacra Famiglia.

“Conoscevo Fabrizio da anni: era una persona eccezionale e non si è risparmiato“, racconta al Secolo XIX il titolare di uno stabilimento balneare vicino.

“C’era bandiera rossa, c’era corrente che spingeva verso gli scogli, ma, purtroppo, è sempre la stessa storia: la gente non guarda troppo i segnali e a volte capita che il bagnino ci lascia la vita”, dice un collega.