Bagno con 11 generi a Grosseto con Batman e alieni, polemiche sul caso alla cittadella dello studente

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L’Its Eat Academy di Grosseto ha installato all’interno della propria struttura, nella cittadella dello studente, due bagni privi di distinzione di genere ed entrambi adeguati anche all’utilizzo da parte di persone con disabilità. I disegni ironici utilizzati sulle porte dei bagni hanno però causato una polemica tra l’amministrazione regionale e l’opposizione.

I bagni “con 11 generi” all’Its Eat Academy di Grosseto

L’Istituto tecnologico superiore eccellenza agroalimentare toscana, un centro di formazione post diploma di Grosseto che ha sede nella cittadella dello studente, ha installato all’interno della struttura due bagni privi di distinzione di genere.

Entrambi i bagni sono anche attrezzati per l’utilizzo da parte di persone con disabilità. Sulle porte di accesso, oltre alle scritte “gender neutral toilet”, sono presenti alcune immagini a volte ironiche.

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Oltre alle classiche sagome per maschi e femmine utilizzate sulle porte dei bagni pubblici e al simbolo universale per le persone disabili, sono presenti anche una donna incinta, persone vestite in vari modi, un alieno, la mascotte del sistema operativo mobile Android e una sirena.

La polemica politica

Il parlamentare di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi ha commentato la scelta dell’Its, dichiarando: “Non credo che servano queste stravaganze: il mostriciattolo, l’uomo con la gonna, cose veramente ridicole” e definendo i bagni senza distinzioni “sciocchezze woke“.

Gli ha risposto il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, che sostiene che i bagni senza distinzioni di genere siano: “un forte messaggio di inclusione. Quegli spazi sono stati realizzati per far sentire ogni persona accolta, rispettata e libera di vivere un ambiente formativo senza disagio o discriminazioni”.

Limatola ha poi ricordato che quello dell’Its di Grosseto non è il primo esperimento di questo tipo, né in Europa né tanto meno in Italia.

A cosa servono i bagni senza distinzioni

Un servizio come i bagni senza distinzioni, di genere o di altro tipo, serve soprattutto a includere più persone possibile all’interno dell’istituzione che li mette a disposizione.

L’esempio più semplice di applicazione di questo principio è legato non tanto al genere, ma al fatto che entrambi i bagni siano attrezzati per persone con disabilità. Spesso, negli spazi pubblici, soltanto un servizio ha questo tipo di attrezzatura, quando è presente.

Bagni di questo tipo mettono inoltre a proprio agio persone che si trovano in varie fasi di una transizione di genere e che potrebbero trovarsi altrimenti in imbarazzo o in difficoltà.