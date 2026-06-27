Bagno nel Tevere per sfuggire all'ondata di caldo, Bassetti e Ciccozzi frenano: "Rischi batterici e multe"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Con il caldo record che attanaglia l’Europa, a Roma qualcuno avanza la proposta di fare il bagno nel Tevere sulla falsariga di quanto avvenuto in Francia. Gli esperti come Matteo Bassetti e Massimo Ciccozzi ammoniscono: oltre alle multe salate, i rischi per la salute sono seri, per la presenza di batteri fecali. Da non dimenticare poi il pericolo di annegamento: in Francia si contano 74 morti in 10 giorni nel tentativo di sfuggire al caldo.

Fare il bagno nel Tevere contro il caldo?

Con Roma stretta nella morsa del caldo e il termometro che nei prossimi giorni potrebbe toccare i 40 gradi, si fa largo una proposta provocatoria: tuffarsi per fare un bagno nel Tevere al fine di contrastare l’afa.

A lanciarla è Maurizio Palmulli, 74 anni, storico tuffatore romano e per 36 anni volto di “Mister Ok”, il personaggio che per decenni si è calato dal Ponte Cavour nelle acque del fiume.

ANSA

L’ispirazione viene da Parigi, dove durante l’emergenza caldo migliaia di persone si sono rinfrescate nella Senna (già bonificata in vista delle Olimpiadi 2024) e il Comune ha persino aperto alla balneazione in alcune zone del canale Saint-Martin.

Bassetti avverte sui rischi

Nella Capitale però la situazione è ben diversa. Il Tevere resta fuori legge per i bagnanti, con sanzioni che superano i 100 euro per chi viene sorpreso in acqua. E due voci autorevoli della medicina italiana spengono ogni entusiasmo.

“Si deve fare attenzione, non è proprio un esempio di ‘tranquillità’ dal punto di vista sanitario” ha avvertito l’infettivologo Matteo Bassetti, ascoltato da Adnkronos. “I fiumi che attraversano le grandi città hanno un alto grado di inquinamento anche batterico. Così il rischio è che invece della ‘botta’ di calore, una persona si prenda qualche batterio”.

“La verità è che pochi rispettano i consigli anti-afa che i media e noi esperti diamo ogni volta che ci sono le ondate di calore, vedo gente attempata in bicicletta alle 14. Vedo tutte le case con le finestre aperte, chi arriva in ospedale ha bevuto meno del solito. Insomma, è vero che stiamo vivendo un caldo eccezionale ma le persone, come avviene con la prevenzione delle malattie evitabili, non ascoltano”.

Le raccomandazioni di Ciccozzi

Sulla stessa lunghezza d’onda l’epidemiologo Massimo Ciccozzi, che va dritto al punto: “Oggi fare un bagno nel Tevere vuole dire prendere una multa che supera un centinaio di euro. È vietato perché c’è il rischio di E.coli, di batteri fecali che fanno venire gastroenteriti importanti. E poi ci sono gli scarichi che finiscono nel Tevere e nell’Aniene.”

C’è inoltre l’alto pericolo di annegamento, come dimostra quanto accaduto in Francia. “Per non parlare anche delle difficoltà di nuotare in un fiume, a Parigi ci sono stati diversi annegamenti” ha osservato Ciccozzi. “Se il progetto del sindaco Gualtieri è quello di rendere il Tevere balneabile nei prossimi 5 anni ben venga e ci faremo un bel tuffo, oggi non mi azzarderei a fare il bagno”.

Il sindaco di Roma aveva annunciato a settembre 2025 l’obiettivo di rendere il Tevere balneabile entro cinque anni, un’ambizione che evoca il caso Senna. La pulizia del fiume parigino ha richiesto oltre cinquant’anni di lavori e più di un miliardo e mezzo di euro di investimenti. Ad oggi, per il Tevere, i cantieri non sono ancora partiti.