Baiardo a processo contro Giletti per calunnia aggravata, fari sulla presunta foto di Berlusconi e Graviano

È in programma per il 17 febbraio il processo a carico di Salvatore Baiardo, accusato di calunnia aggravata nei confronti di Massimo Giletti e di Giancarlo Ricca, ex sindaco di Cesara, nonché per gli episodi di favoreggiamento personale con aggravante dell’agevolazione mafiosa, limitatamente a fatti del 2023. La ripresa del procedimento avverrà dopo la decisione da parte di due giudici di astenersi perché avevano già seguito la fase cautelare del caso.

Le contestazioni a Salvatore Baiardo

Come riportato da Adnkronos, le contestazioni nei confronti di Salvatore Baiardo derivano dalle sue dichiarazioni in televisioni e davanti ai magistrati.

A dicembre, l’ex gelataio, attualmente agli arresti domiciliari, era stato prosciolto per le dichiarazioni contestate dalla procura antimafia di Firenze come favoreggiamento e risalenti al 2020 e 2021, ma che costituivano una riproposizione di quelle già fatte nel 2011 relative a un incontro con Paolo Berlusconi a Milano e alla presenza dei Graviano a Palermo o a Omegna il giorno della strage di Capaci del 1992.

Martedì 17 febbraio, Salvatore Baiardo è chiamato a rispondere per gli episodi di favoreggiamento personale con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

Riguarda, nello specifico, le dichiarazioni rese nel 2023 a Non è l’Arena su La7 e davanti ai pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia.

La Procura Distrettuale Antimafia lo accusa di aver fornito indicazioni “non veridiche” o “mendaci”.

Lo scopo sarebbe stato quello di delegittimare i collaboratori di giustizia che puntano il dito contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri.

La presunta calunnia sulla foto di Berlusconi

La vicenda giudiziaria riguarda in particolare la presunta calunnia di Baiardo.

Secondo l’accusa, avrebbe negato un episodio in cui avrebbe mostrato a Massimo Giletti una foto degli anni ’90 che ritrarrebbe Berlusconi, il boss Graviano e il generale dei carabinieri Francesco Delfino.

Salvatore Baiardo avrebbe sostenuto che il giornalista lo avesse inventato.

Massimo Giletti si è costituito parte civile.

L’arresto di Salvatore Baiardo

Il 3 dicembre il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Firenze aveva rinviato a giudizio Salvatore Baiardo.

Il giorno prima, l’ex gelataio era stato arrestato per violazione di una prescrizione imposta con la misura degli arresti domiciliari, avendo ricevuto una persona nella sua abitazione a Trabia, in provincia di Palermo.