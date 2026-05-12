Bakari Sako cacciato dal bar dove si era rifugiato prima di essere ucciso, la rivelazione della procuratrice

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

“Degenerazioni”. Non usa mezzi termini la procuratrice capo di Taranto, Eugenia Pontassuglia, nel commentari la morte di Bakari Sako, il 35enne maliano, regolare, ucciso all’alba a Taranto mentre si recava a lavorare. I fermati per omicidio sono alcuni giovanissimi. Secondo le indagini, l’uomo si sarebbe rifugiato in un bar ma l’esercente, invece di chiamare le forze dell’ordine, lo avrebbe cacciato in strada. Dove ha trovato la morte.

“Bakari Sako persona vulnerabile e indifesa”

“C’è un contesto che desta particolare allarme. Da un lato, abbiamo la vita di un ragazzo di 35 anni regolare sul territorio italiano che alle 5:00 di mattina in bicicletta si stava recando a svolgere un’attività che consentiva di mantenere la sua famiglia”.

“E, dall’altro lato, abbiamo ragazzi di 15-16 anni e un maggiorenne [di 20 anni] che a quell’ora scorrazzavano per la città alla ricerca della persona da colpire“.

Così ha sottolineato in conferenza stampa presso la Questura la procuratrice capo di Taranto, Eugenia Pontassuglia.

“E la persona da colpire – ha aggiunto – è la persona vulnerabile, è la persona indifesa, è la persona che nel caso specifico viene individuata nella persona di colore. Allora ci dobbiamo un attimo domandare che cosa significa tutto questo”.

“Non ci sono decreti sicurezza che tengano, non servono solo pene più severe o nuovi reati, dobbiamo cambiare la cultura, dobbiamo cominciare a pensare che ogni persona ha diritto di vivere ed essere rispettata perché la terra è di tutti“, ha commentato Pontassuglia.

Bakari Sako cacciato dal bar

Pontassuglia ha proseguito ricostruendo le fasi che hanno portato all’omicidio di Bakari Sako: “Risulta negli atti che nelle prime fasi dell’aggressione la vittima si è rifugiata in un bar e all’interno di questo bar è continuata l’aggressione”.

Poi il dettaglio sconvolgente: “Ebbene, il proprietario del bar che cosa ha fatto? Gli ha intimato di uscire, non ha ritenuto di chiamare le forze di polizia. Forse se anche la mentalità degli italiani cambiasse, potremmo evitare che si verifichino queste degenerazioni”.

“I minori coinvolti sono incensurati, ma non sconosciuti all’autorità giudiziaria minorile”, ha reso noto il procuratore facente funzioni del Tribunale per i minorenni, Daniela Putignano. La quale ha sostenuto che “tutti si devono far carico del problema perché la repressione conta poco se non si interviene sulle agenzie educative”.

Sui social elogi ai presunti assassini di Bakari Sako

E c’è un ulteriore dettaglio: sui social sono spuntati diversi messaggi a sostegno dei giovani fermati per l’omicidio di Bakari Sako.

Come già visto accadere in altri contesti simili, persone vicine agli arrestati hanno pubblicato sui social attestati di stima, frasi motivazionali condite da retorica e messaggi di auguri di “presta libertà”. Non un pensiero per la vittima.

Omicidio aggravato

L’accusa per il gruppo è di omicidio aggravato da futili motivi. Se venisse riconosciuta anche l’aggravante dell’odio razziale, la posizione degli indagati si complicherebbe ulteriormente.