Balcone crolla a Palermo mentre 56enne stende i panni, ricoverata in codice rosso la donna precipitata

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il balcone è crollato sotto i suoi piedi mentre stendeva i panni, facendola precipitare dal primo piano di una palazzina. Una donna di 56 anni è ricoverata in codice rosso in ospedale dopo essere caduta da alcuni metri di altezza in seguito al cedimento. La struttura si sarebbe già trovata in condizioni precarie.

Il crollo del balcone a Palermo

Il crollo è avvenuto in uno stabile di via Paolo Emiliani Giudici a poca distanza dalla stazione centrale di Palermo, nel pomeriggio di lunedì 17 agosto.

Al momento del cedimento, Gizella Nazs, 56enne di origini ungheresi residente nel capoluogo siciliano, si trovava all’esterno per stendere i panni, quando il pavimento è collassato all’improvviso facendola piombare tra i calcinacci sul marciapiede sotto lo stabile.

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I soccorsi

La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto dopo la chiamata dei residenti, che l’hanno stabilizzata e portata in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo.

Nella caduta dal primo piano la 56enne ha riportato diverse fratture agli arti inferiori e in altre parti del corpo, ma si è salvata. Nonostante le serie ferite subite, la donna non è ritenuta dai medici in pericolo di vita.

Le indagini

Sul luogo del crollo sono arrivati anche i vigili del Fuoco per sgomberare l’area dai detriti e mettere in sicurezza la struttura, oltre agli agenti di polizia delle Volanti incaricati di fare luce sull’incidente.

Da quanto riportato dall’Ansa, il balcone sarebbe già stato pericolante e sarebbe stato imbracato con una rete di protezione.

“Solitamente il pomeriggio ci mettiamo sotto questi balconi per prendere un po’ di fresco. È successo tutto improvvisamente. Speriamo che la donna non sia troppo grave” è stato il commento di un anziano residente nella zona del palazzo dove è avvenuto il crollo.