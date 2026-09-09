Balcone crollato a Mazara del Vallo, morta Rosaria Gianquinto: evacuata la famiglia della donna di 86 anni

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia a Mazara del Vallo. Il balcone di un’abitazione in via Raffaele Castelli è crollato e la proprietaria dell’immobile, Rosaria Gianquinto, è morta. La donna di 86 anni, quando si è verificato il cedimento, si trovava proprio sul balcone ed è precipitata da un’altezza di circa 4 metri, riportando lesioni gravi. Trasportata in ospedale, è deceduta dopo alcune ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per le precarie condizioni dell’edificio, in via precauzionale, è stato disposto lo sgombero della famiglia, trasferita in una struttura a spese del Comune.

Rosaria Gianquinto morta a Mazara del Vallo

La tragedia, come riporta la testata Trapani Oggi, si è verificata nel corso della serata di martedì 8 settembre, quando c’è stato il crollo della soletta in cemento armato del balcone. Sotto i piedi della proprietaria la struttura ha ceduto improvvisamente.

Sul posto è intervenuto il personale dei vigili del fuoco del Distaccamento di Mazara del Vallo.

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La proprietaria, Rosaria Gianquinto, dell’appartamento si trovava sul balcone nel momento in cui la struttura ha ceduto sotto i suoi piedi.

Il decesso in ospedale dopo il crollo

Quando i pompieri sono giunti nei pressi dell’abitazione, la donna era stata già soccorsa e trasferita d’urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi dei medici, le gravi ferite riportate si sono rivelate fatali e il decesso è sopraggiunto dopo poche ore.

Evacuata l’intera famiglia

Dopo il crollo, i tecnici e i soccorritori hanno compiuto un’approfondita verifica strutturale dell’edificio e hanno riscontrato diverse situazioni di pericolo e precarie condizioni statiche.

Per questo, in via del precauzionale e al fine di tutelare l’incolumità pubblica, tramite un’ordinanza è stato disposto lo sgombero immediato per la famiglia della vittima, residente al piano terra dello stesso edificio.

L’Amministrazione comunale si è subito messa al lavoro per gestire l’emergenza abitativa. Le persone evacuate sono state trasferite in una struttura ricettiva di Mazara del Vallo. Le spese di soggiorno saranno sostenute dal municipio.

Nel frattempo l’area interessata dal crollo rimarrà interdetta e il Comune adotterà a breve un’ordinanza formale di divieto di accesso alle abitazioni, che resterà in vigore fino a quando i proprietari non completeranno i lavori necessari a garantire la stabilità e la sicurezza dell’intera struttura.