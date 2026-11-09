Balcone crollato a Napoli in via Imbriani, morto l'operaio Alessandro Turiello: caduto mentre stava lavorando

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Alessandro Turiello è morto dopo essere precipitato da un balcone a Napoli. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un operaio 42enne impegnato nella manutenzione di un edificio nel quartiere Avvocata, precipitato da 10 metri dopo il cedimento del solaio. In corso le indagini per risalire all’identità e chiarire con certezza la dinamica dell’incidente.

Il balcone crollato a Napoli

L’accaduto si è verificato in via Matteo Renato Imbriani, strada nel rione di Napoli Materdei, quartiere Avvocata, che collega via Salvator Rosa con la zona del Vomero.

Secondo le prime ricostruzioni riportato da Il Mattino, sembra che l’uomo fosse intento a effettuare degli interventi di manutenzione dello stabile con il piccone, in prossimità del balcone.

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La dinamica dell’incidente

La struttura sarebbe crollata all’improvviso durante l’attività e l’operaio è precipitato sulla strada perdendo la vita nell’impatto.

Non è ancora chiaro se la caduta sia stata provocata dal cedimento del solaio del balcone o se la vittima sia volata nel vuoto perdendo l’equilibrio nel corso dei lavori.

Le indagini in via Imbriani

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale della Questura, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario del 118, che non avrebbe potuto far altro che dichiarare la morte dell’uomo.

La vittima non è stata ancora identificata e la polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, le cui circostanze rimangono tutte da chiarire.

Chi era Alessandro Turiello

L’operaio morto dopo la caduta era Alessandro Turiello, secondo Fanpage un 42enne napoletano che nel momento del cedimento si trovava da solo sul balcone, impegnato in alcuni lavori.