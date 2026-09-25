Baldissero d'Alba, la telefonata di Roberto Mollo al 112 dopo gli spari: "Ho avuto ladri in casa, uno è morto"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Ho avuto dei ladri in casa, io mi sono difeso…uno è morto”. Inizia così la telefonata al 112 fatta da Roberto Mollo, il camionista che ha ucciso un ladro nel cortile della sua proprietà a Baldissero d’Alba, in provincia di Cuneo. “Questo qua incappucciato, è chiuso, eran fuori nel cortile io gli ho sparato perché mi son spaventato”, dice ancora il 35enne.

Baldissero d’Alba, la telefonata di Roberto Mollo al 112

“Ho avuto dei ladri in casa, mi sono difeso”. Così Roberto Mollo nella telefonata fatta al 112 dopo aver sparato a dei ladri nel cortile della sua abitazione a Baldissero d’Alba, in provincia di Cuneo.

L’audio della chiamata al numero unico d’emergenza, effettuata alle 2.17 della notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre, è stato diffuso dal Tg1.

ANSA

“Buonasera, salve, sono Mollo Roberto. Ho avuto dei ladri in casa, io mi sono difeso… uno è morto”, inizia così la telefonata del camionista 35enne, indagato a piede libero per omicidio.

“Ho avuto paura, io sono disperato. Mi stavano girando in casa“, dice Mollo all’operatore del 112.

“Ho avuto dei ladri in casa”

La comunicazione poi passa ai carabinieri e Mollo, sempre più agitato, dice: “Io sono armato, mi sono difeso. Ora c’è una persona a terra, non so se è morto”.

“Sì, sono armato, gli ho sparato”, chiarisce rispondendo a una domanda del militare. “Mi sono difeso, abito qua da solo, c’è una cascina”.

“Questo qua incappucciato, è chiuso, eran fuori nel cortile io gli ho sparato perché mi son spaventato”, dice ancora il 35enne.

Il carabiniere lo rassicura, gli dice di stare tranquillo e gli raccomanda di non toccare niente: “No, no, non tocco niente. Sono fuori, la pistola ce l’ho qui, è scarica”.

Le indagini, Gjovalin Lazri ucciso da un colpo di pistola

Intanto vanno avanti le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto. L’autopsia ha accertato che Gjovalin Lazri è stato ucciso da un solo colpo di pistola che lo ha raggiunto al collo.

Ci vorranno settimane però per avere i risultati completi dell’autopsia, così come per la perizia balistica, fondamentale per capire come si sono svolti i fatti.

Come riporta il Corriere della Sera, i consulenti nominati dalla procura di Asti e dalle parti faranno un primo sopralluogo nella cascina teatro della tragedia nella prossima settimana.

L’avvocato di Mollo, Pier Mario Morra, ipotizza che Lazri possa essere stato raggiunto da un proiettile di rimbalzo: “Il mio assistito mi assicura che lui ha sparato in aria, temendo che i ladri gli entrassero in casa”.

Secondo quanto ricostruito, il 35enne ha esploso numerosi colpi, quasi l’intero caricatore della sua Beretta calibro 9.