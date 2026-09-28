Baldissero d'Alba, telefonata di Roberto Mollo all'amico dopo aver ucciso il ladro: "Non volevo, non vedevo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sono emersi nuovi dettagli sui fatti di Baldissero d’Alba. In una telefonata con un amico, Roberto Mollo, accusato di omicidio volontario dopo aver ucciso un ladro che si era introdotto nella sua proprietà, ha dichiarato: "Non volevo fare quel gesto lì". Mollo, appena accortosi della persona a terra, aveva contattato i carabinieri.

La telefonata di Roberto Mollo all’amico

La trasmissione Fuori dal coro ha mandato in onda una telefonata in cui Roberto Mollo ha raccontato a un amico cos’è successo la notte in cui cinque uomini sono entrati nella sua proprietà a Baldissero d’Alba. Mollo, che stava ristrutturando la cascina dei genitori per andarci a vivere, era lì da solo e, spaventato, ha preso la pistola e ha sparato.

"Io ti dico, non è che volevo fare quel gesto lì. (…) Io sicuramente non gli ho tirato addosso, perché non vedevo neanche dov’era", ha detto durante la telefonata con l’amico.

La telefonata di Roberto Mollo ai carabinieri dopo aver ucciso il ladro

Quella sera, non appena si era accorto di una persona rimasta a terra, Roberto Mollo aveva telefonato ai carabinieri. In quell’occasione aveva detto: "Ho avuto i ladri in casa, sono armato e mi sono difeso. C’è una persona a terra, non so se è morto. Io gli ho sparato, mi son difeso, abito qua da solo. Non tocco niente, ho la pistola qua scarica".

Roberto Mollo ha esploso 13 colpi. Un solo proiettile ha raggiunto uno dei ladri, tra spalla e collo, e l’uomo è morto.

Mollo ora è accusato di omicidio volontario, ma il suo avvocato ha dichiarato: "Questo non è un omicidio e il mio assistito non è un pistolero. Ha chiamato lui i carabinieri, ha chiamato lui i soccorsi. Ha consegnato le armi, ha fatto tutto".

La testimonianza di un vicino di Roberto Mollo

La trasmissione Mediaset ha riportato anche la testimonianza di Sergio, il vicino di casa che quella notte ha sentito gli spari.

Il suo racconto: "Sono entrati, li ho visti e mi son preso paura. Lui ha reagito. In quel momento non si può mai sapere come si reagisce in una situazione così".

Un uomo che vive in paese ha dichiarato: "Lui è una persona come tutti noi, una persona normalissima. Il ‘fuori normale’ forse è quel personaggio che si è presentato lì quella sera. Fate conto voi di trovarvi cinque persone che vi vengono incontro, io non so come si possa reagire".