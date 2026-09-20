Baldissero d’Alba vicino Cuneo, spara ai ladri nel cortile di casa e ne uccide uno: indagato per omicidio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Avrebbe scoperto dei ladri nel cortile di casa e ha sparato diversi colpi con una pistola: uno degli intrusi è stato colpito ed è morto poco dopo. È accaduto nella notte a Baldissero d’Alba, in provincia di Cuneo. Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe un uomo di 25 anni di origini albanesi e residente a Torino. A sparare è stato il proprietario dell’abitazione, un uomo di 35 anni, ora indagato per omicidio.

Spari a Baldissero d’Alba

Tragedia nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 settembre a Baldissero d’Alba, in provincia di Cuneo.

Un uomo è morto dopo quello che pare, secondo le prime ricostruzioni, un tentato furto in casa. Lo riporta Ansa.

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Da quanto emerso, ad ucciderlo sarebbe stato il proprietario dell’abitazione, un cascinale in ristrutturazione, che avrebbe sparato diversi colpi di pistola dopo aver udito dei rumori nel cortile.

Spara ai ladri nel cortile di casa e ne uccide uno

L’episodio è avvenuto attorno alle 2 della notte. Secondo una prima ricostruzione riportata da La Stampa, il proprietario, un uomo di 35 anni, si trovava da solo nel cascinale che stava ristrutturando quando avrebbe sentito dei rumori provenienti dall’esterno, dove erano accatastati vari materiali edili.

Pensando a dei ladri, avrebbe impugnato una pistola, regolarmente detenuta, e sparato diversi colpi nel buio, nel cortile.

Uno di questi ha centrato uno dei ladri – non è chiaro quanti fossero – che è morto poco dopo. È stato lo stesso 35enne a chiamare i soccorsi, ma il personale del 118 non ha potuto fare nulla per la vittima.

Da quanto emerso si tratterebbe di un uomo di 25 anni di origini albanesi e residente a Torino.

Indagato per omicidio

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri di Bra e del Nucleo operativo di Cuneo, al lavoro per ricostruire quanto successo.

Ascoltato dagli inquirenti, l’uomo è ora indagato per omicidio, come sempre in casi del genere.

La vicenda ricorda, anche se circostanze e dinamica sembrano diverse, quella di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che nell’aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo, in fuga dopo aver assaltato la sua attività.

A luglio 2026 Roggero è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per omicidio volontario, è attualmente detenuto nel carcere di Bollate.

Il commento di Salvini

Come accaduto per Roggero, Matteo Salvini ha subito commentato quanto accaduto.

“Il nostro abbraccio a chi è stato aggredito e si è difeso a casa sua” ha detto il segretario della Lega dal palco di Pontida.