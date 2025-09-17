Balena trovata morta spiaggiata alla Terrazza Mascagni di Livorno, è lunga 17 metri e pesa 40 tonnellate

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una balena morta è stata trovata spiaggiata in prossimità della Terrazza Mascagni, a Livorno. Si tratta di un esemplare di 40 tonnellate e di circa 17 metri di lunghezza. Il cetaceo è comparso nelle prime ore del mattino e mostrava segni di avanzato stato di decomposizione. Secondo i primi rilievi la balena potrebbe essere morta mentre si trovava in mare aperto. Il Comune di Livorno fa sapere che sin da subito si è attivata la Capitaneria di porto che ha convocato la ditta Neri per il trasporto della carcassa in mare e in un secondo momento verranno eseguite le operazioni di sezionamento e smaltimento.

Rinvenuta balena morta alla Terrazza Mascagni

Alle prime ore del mattino di mercoledì 17 settembre di fronte alla Terrazza Mascagni, la principale attrazione di Livorno, è comparsa una balena spiaggiata. Il cetaceo, morto, presentava evidenti segni di un avanzato stato di decomposizione.

L’esemplare misurava circa 17 metri di lunghezza per un peso di almeno 40 tonnellate. Secondo i primi rilievi la balena potrebbe essere morta in mare aperto alcuni giorni prima dell’approdo della carcassa sulla costa livornese.

Come riporta Fanpage e come fanno sapere le fonti istituzionali, la segnalazione è arrivata alla Capitaneria di porto e al sindaco Luca Salvetti, che ha subito disposto l’invio di una squadra di recupero, della polizia municipale e della protezione civile.

Il primo cittadino ha chiamato anche i tecnici ARPAT, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, con il compito di stabilire a quale specie appartenga il cetaceo e per stabilire le cause della morte.

Il recupero della carcassa

Sul sito istituzionale del Comune di Livorno si legge che la ditta Nemi è stata incaricata di riportare al largo la carcassa. Quindi l’autorità portuale ha indicato la banchina sulla quale, tramite un sollevatore della ditta Bettarini, è stato adagiato il cetaceo.

Ancora, il Comune fa sapere che un ente specializzato si occuperà del sezionamento e dello smaltimento dei resti dell’animale.

Come è arriva alle coste di Livorno?

Secondo Kodami, il progetto di Fanpage dedicato al mondo animale, l’esemplare spiaggiato sarebbe una Balaenoptera physalus, meglio nota come balenottera comune, tra le specie in pericolo del Mediterraneo per i frequenti decessi causati dagli scontri con le imbarcazioni e il disturbo sonoro delle navi, ma anche dalle reti fantasma e i rifiuti in plastica presenti nelle acque.

Secondo uno studio dell’Università di Siena, inoltre, all’interno dei corpi delle balenottere è stata rilevata la presenza di contaminanti come farmaci, nicotina e filtri UV, dunque è possibile che il cetaceo spiaggiato di fronte alla Terrazza Mascagni sia morto per responsabilità umane. Una volta incontrata la morte in mare, quindi, questi esemplari vengono trascinati dalla corrente fino alle coste.

In Toscana nel 2021 è avvenuto un fatto simile. Sulle spiagge di Orbetello, in Maremma, una balenottera di 12 metri era stata rinvenuta già deceduta.