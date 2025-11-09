Ballando con le stelle, Carolyn Smith svela malore in diretta dopo la radioterapia

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

In concomitanza dei Giorni della Ricerca dell’AIRC 2025, Carolyn Smith, la presidentessa di giuria del programma Ballando con le Stelle, è tornata a parlare della recidiva del tumore al seno, che l’ha colpita nel 2015. L’esperta di danza, nel sottolineare l’importanza di cure e prevenzione, ha raccontato un episodio che l’ha vista protagonista nel corso della trasmissione in onda sabato 8 novembre. L’ex ballerina si è sentita male a causa della stanchezza a seguito della radioterapia a cui si sta sottoponendo.

Cosa è successo a Carolyn Smith

Nel corso della trasmissione Da Noi a Ruota Libera del 9 novembre Carolyn Smith ha raccontato quanto successo mentre era in onda.

Ospite del programma di Francesca Fialdini, ha rivelato di essere stata “veramente male” e di non averlo “detto a nessuno”.

IPA Carolyn Smith e la storica giuria di Ballando con le Stelle

Ogni giorno la presidentessa di giuria si sottopone ad una seduta di radioterapia, che la sfianca.

A causa della stanchezza, a fine trasmissione Carolyn Smith non riusciva “più a muoversi”.

A darle forza la disciplina che la danza le ha insegnato nel corso della sua lunga carriera.

Il sostegno di Paolo Belli

L’ex ballerina, nel corso della puntata dell’8 novembre di Ballando con le Stelle, aveva già dimostrato sensibilità nei confronti di Paolo Belli.

Il concorrente ha raccontato della malattia della moglie e di come abbia avuto tantissima forza di volontà.

Facendo riferimento anche a Carolyn Smith, Paolo Belli ha affermato che le donne hanno una “tigna” diversa nell’affrontare i problemi e che lui “non ce l’avrebbe mai fatta”.

Le lacrime di Paolo Belli arrivano dopo quelle di Filippo Magnini a sostegno dell’ex collega e amico Massimiliano Rosolino.

L’appello per la prevenzione

Nella puntata del 25 ottobre di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith era ritornata già a parlare del tumore con cui lotta da dieci anni.

“Fate prevenzione, non auguro a nessuno di vivere il viaggio che ho vissuto io” come riporta Adnkronos.

Questo è stato l’appello fatto dalla presidentessa di giuria per ricordare a tutti quanto sia importante non trascurare la propria salute.