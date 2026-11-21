Dopo le polemiche a Ballando con le Stelle nate per lo scontro tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, Milly Carlucci ha scelto di mettere un punto sulla vicenda del profumo. La conduttrice ha voluto sottolineare l’importanza di ballerini e concorrenti che scendono in pista per gareggiare: “Ringraziamo tutti quelli che ne hanno parlato ma è stato un momento che è durato un minuto mentre quello che costituisce il cuore sono loro, con il loro talento, con le loro esibizioni, con la loro passione che li porta a fare numeri artistici pazzeschi”.

Ballando con le stelle, le parole di Milly Carlucci

La puntata del 21 novembre di Ballando con le Stelle si è aperta ironizzando su quanto accaduto sette giorni prima tra i giurati Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto. I maestri sono infatti entrati con un profumo usando l’oggetto come parte integrante della coreografia della sigla. Successivamente Milly Carlucci ha aperto con queste parole il programma.

“Aprivi il frigo e ti usciva una notizia su Ballando con le stelle…ringraziamo tutti quelli che ne hanno parlato ma è stato un momento che è durato un minuto mentre quello che costituisce il cuore sono loro, con il loro talento, con le loro esibizioni, con la loro passione che li porta a fare numeri artistici pazzeschi”.

La presunta risposta ad Antonella Clerici

Milly Carlucci ha poi voluto sottolineare come Ballando con le Stelle sia un varietà moderno e ha ricordato i colleghi che fanno parte della Rai: “Noi facciamo un varietà e siamo parte di questa grande famiglia come Antonella Clerici, come Carlo Conti, come Stefano de Martino, noi tutti insieme facciamo il varietà di Rai 1”.

Parole che sono sembrate una risposta ad Antonella Clerici che nel programma ‘È sempre mezzogiorno’ aveva dichiarato: “Io sono fatta così, non saprei fare un altro tipo di televisione, perché per me, sia sul luogo di lavoro sia quando sono in onda, tutto quello che è lite e scontro mi mette a disagio”.

Il cambio in giuria

Il botta e risposta tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso e le polemiche nate dopo la puntata del 14 novembre hanno però portato ad un piccolo cambiamento nel programma. I due giurati, finora vicini di posto, sono stati separati per evitare altre discussioni. Alberto Matano ha preso il posto di Barbara D’Urso affiancando così lo stilista che ha sfoggiato una grande bottiglia di profumo con l’etichetta “Eau de libertè”.