Ballarò si ferma per i funerali del boss Emanuele Rubino, ira del sindaco di Palermo Lagalla: "Inaccettabile"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si è tenuto il funerale di Emanuele Rubino, 36 anni, agli arresti domiciliari per via delle sue condizioni di salute non compatibili con il carcere. Sarebbe morto per cause naturali. Durante il corteo funebre, che ha scortato la bara da Ballarò fino alla chiesa del Carmine, ci sono stati fuochi d’artificio in mezzo alla strada e rombi di motorini. Il sindaco Roberto Lagalla ha commentato la celebrazione come “inaccettabile”.

Funerali di Emanuele Rubino

Si sono svolti lunedì 9 novembre i funerali di Emanuele Rubino, il trentaseienne condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per tentato omicidio. Il corteo che ha accompagnato la bara si è trasformato in una manifestazione, quasi una celebrazione, con lancio di petardi, fuochi d’artificio e motorini che hanno invaso l’area pedonale di via Maqueda a Palermo.

L’Ansa riporta che sui ciclomotori le persone erano senza casco. Alla vista del corteo molte persone, tra le quali anche dei turisti, si sono spaventate o sono comunque rimaste senza parole.

Attraverso i social le immagini del corteo funebre sono diventate presto virali e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha deciso di commentare e prendere una posizione.

Cosa ha detto Roberto Lagalla

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, commentando le immagini del corteo funebre di Rubino ha dichiarato che Palermo non può accettare che intere strade e pezzi di città diventino teatro di comportamenti che “alimentano nei cittadini la percezione di non essere tutelati e di non poter vivere liberamente i propri quartieri”.

Sottolinea però come il corteo funebre sia stato segnalato al presidio della Polizia Municipale presente ai Quattro Canti, che è intervenuto per impedire il proseguimento in quelle modalità.

Secondo Lagalla, l’intervento avrebbe evitato che si ripetessero scene ancora più gravi e indecorose, come “purtroppo già accaduto in occasione di altri funerali in passato”.

Chi era Emanuele Rubino

Alcuni commercianti avrebbero abbassato le saracinesche dei locali in rispetto di Rubino, così come diversi tiktoker avrebbero annunciato l’assenza di dirette per omaggiare la famiglia, ma chi era Emanuele Rubino? Rai News lo chiama “boss”, mentre Il Fatto Quotidiano lo definisce “mafioso”.

Emanuele Rubino, 36 anni, era stato condannato in primo grado a 12 anni per il tentato omicidio di un cittadino gambiano, Yusupha Susso. L’uomo era stato colpito alla testa, ma fortunatamente è sopravvissuto. Era stato anche condannato in via definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso.