Balle di vestiti e pannolini, capannone trasformato in discarica abusiva a Grazzanise: due denunciati

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È di due persone deferite e un capannone industriale sequestrato il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Grazzanise (Caserta), dove è stata scoperta una gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. L’intervento, condotto nell’ambito dei controlli nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, ha portato alla luce un’area adibita a stoccaggio abusivo di rifiuti tessili ed eterogenei, in assenza delle necessarie autorizzazioni e documentazione.

Il capannone trasformato in discarica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta a Grazzanise nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto degli illeciti ambientali. I militari della Stazione locale, insieme al personale del Nucleo Operativo Ecologico di Caserta e con il supporto della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, hanno individuato un capannone industriale utilizzato come deposito non autorizzato di rifiuti.

L’immobile, di circa 600 metri quadrati, era nella disponibilità di una ditta individuale tramite subaffitto. All’interno della struttura, i Carabinieri hanno rinvenuto un quantitativo stimato in circa 2.400 metri cubi di rifiuti tessili ed eterogenei. Tra i materiali accumulati figuravano balle di abiti usati, pannolini, confezioni di medicinali vuote, scarpe, materiale plastico, giocattoli rotti e altri rifiuti di varia natura.

Mancanza di autorizzazioni e documentazione

Durante i controlli, è emerso che l’attività di stoccaggio veniva esercitata senza i titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente e in assenza della documentazione necessaria per la gestione e la tracciabilità dei rifiuti, come i formulari di identificazione (F.I.R.) e i documenti di trasporto (D.D.T.). Un’ulteriore criticità riscontrata ha riguardato la mancanza dei requisiti in materia di prevenzione incendi, elemento che ha aggravato la situazione rilevata all’interno dell’immobile.

Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’intero capannone e di tutti i rifiuti presenti, oltre a un carrello elevatore marca Still. I beni sono stati affidati in custodia giudiziaria al titolare della ditta, come disposto dagli atti di polizia giudiziaria.

Le persone coinvolte e le indagini in corso

Le due persone deferite sono un 50enne, titolare della ditta individuale che aveva in subaffitto il capannone, e un 45enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. L’ipotesi di reato contestata riguarda la realizzazione e gestione di una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi. L’Autorità giudiziaria è stata prontamente informata dai militari della Stazione Carabinieri di Grazzanise.

Le attività investigative sono tuttora in corso per chiarire l’esatta provenienza dei materiali rinvenuti, le modalità di conferimento e gestione dei rifiuti e per accertare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

IPA