Balotelli a Belve e gli insulti razzisti a Roma col lancio di banane: "Non lo rifaranno, se lo ricordano"

Ospite a “Belve“, il calciatore italiano Mario Balotelli torna a parlare degli insulti razzisti subiti in carriera, ricordando l’episodio a Ponte Milvio, quando due uomini gli lanciarono delle banane. “Non lo rifaranno, penso se lo ricordino” dice con un sorriso un po’ sardonico. Un’intervista a tutto tondo tra ironia, critiche al calcio e confessioni personali.

Mario Balotelli si racconta a “Belve”

Amato ed odiato, carattere dirompente e personalità complessa, Mario Balotelli si racconta a Francesca Fagnani per “Belve“, in onda martedì 27 maggio in prima serata su Rai 2.

Un calciatore che non avrebbe “nulla da invidiare a Messi e Ronaldo”, ipse dixit. Se non le finanze, perché “Cristiano si massacra di allenamenti, per questo ha vinto 5 palloni d’oro e ha più soldi”.

Eppure è difficile non pensare che l’iperbole sia tanto grande quanto il talento che, per mille ragioni, Balotelli ha sprecato. “Avrei potuto fare di più, ma sono felice” ammette anche lui.

L’episodio di razzismo a Roma

Fra i passaggi chiave dell’intervista c’è quello in cui racconta della sua disavventura a Roma, in zona Ponte Milvio, quando fu bersagliato da insulti razzisti, qualcosa che gli è capitato spesso.

Quella volta l’offesa fu piuttosto plateale: gli lanciarono delle banane. “Non lo rifaranno, penso se lo ricordino!” spiega a Francesca Fagnani, che gli domanda subito: “Li ha menati?”. Negativa la risposta dell’attaccante, ma il sorriso ironico suggerisce dell’altro.

Roma richiama anche Francesco Totti, responsabile di quello che Balotelli ricorda come il peggior fallo subito. “Gli ho scritto: perché mi hai dato un calcio? E lui disse: manco ti ho preso bene”. Era una finale di Coppa Italia: la Roma di Totti vedeva sfuggire il trofeo a beneficio dell’Inter, il capitano perse letteralmente la testa. Probabilmente provocato da SuperMario.

Il calcio, le paure e la “tamarrata”

La carriera di Mario Balotelli, volente o nolente, a 35 anni è alle battute finali. L’attaccante ringrazia il Genoa per l’esperienza più recente (non felice) e prevede un finale in America, magari giocando altri 2 o 3 anni. Poi sarà addio totale al calcio, che non tollera più: “un mondo finto”.

Fagnani riesce poi a svelare il punto debole di un personaggio apparentemente impertubabile. La confessione è singolare: “Ho paura degli spiriti, una volta ho addirittura cambiato casa”.

Spazio poi all’esultanza-meme, quel goal contro la Germania agli Europei del 2012 e poi lui a mostrare i muscoli. “È stata una tamarrata!” scherza Balotelli.