Balwinder Singh indagato per maltrattamenti sulle figlie, consigliere di Brescia col braccialetto elettronico

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Bufera politica a Brescia, dove un consigliere comunale è indagato per maltrattamenti nei confronti delle figlie. Balwinder Singh, 49enne di origini indiane eletto in una lista di centrodestra, dovrà indossare il braccialetto elettronico e non potrà avvicinarsi alle due figlie, che non vivono più in casa con i genitori. Stesse accuse e misure cautelari per la moglie. Nella stessa inchiesta è stato arrestato anche uno dei figli della coppia, accusato di violenza sessuale sulle sorelle.

Indagato consigliere comunale di Brescia

Il consigliere comunale a Brescia Balwinder Singh, eletto alle ultime elezioni nella lista di centrodestra “Fabio Rolfi Sindaco”, attualmente all’opposizione, è indagato per maltrattamenti in famiglia. Lo riporta il Corriere della Sera.

Di origini indiane, Singh ha 49 anni e vive a Brescia dal 2001. Anche la moglie è indagata per lo stesso reato.

Fonte foto: Facebook Balwinder Singh Balwinder Singh in Consiglio comunale a Brescia

Nei loro confronti il gip del Tribunale di Brescia su richiesta della Procura ha disposto il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinarsi alle due figlie.

La più grande, di 23 anni, convive con il fidanzato, anche con il supporto di un centro antiviolenza, mentre la più piccola, quasi maggiorenne, è stata trasferita in una comunità protetta.

Balwinder Singh indagato per maltrattamenti sulle figlie

Secondo l’accusa, i due genitori sono accusati di aver provocato uno stato di umiliazione e vessazione costante sulle figlie, impedendo loro di “vivere all’occidentale” e di frequentare ragazzi italiani.

Singh e la moglie le avrebbero picchiate e insultate frequentemente, controllandole in modo ossessivo. Avrebbero anche tentato di combinare un matrimonio con uomini indiani.

Secondo gli investigatori della Squadra Mobile di Brescia il 49enne avrebbe anche espresso di fronte a loro approvazione per l’omicidio di Saman Abbas, la giovane pakistana uccisa dai suoi familiari a Novellara.

Sarebbe stata una confidenza fatta a scuola a far partire l’inchiesta. La più giovane delle due sorelle avrebbe raccontato a un’insegnante le presunte violenze subite in casa, la scuola avrebbe quindi segnalato la situazione alle autorità dando il via alle indagini.

Arrestato il figlio per violenza sessuale

C’è un ulteriore elemento inquietante nell’indagine per maltrattamenti nella famiglia Singh. Alcuni giorni fa è stato arrestato uno dei figli della coppia.

Come riporta Brescia Today, il 26enne Lovepreet Singh è accusato di violenza sessuale sulle sorelle e si trova attualmente in carcere.

Il commento della sindaca

La sindaca di Brescia, Laura Castelletti, di centrosinistra, parla in una nota di un “comportamento inaccettabile, che, se confermato, deve essere stigmatizzato e punito in modo esemplare”.

“Come amministrazione abbiamo ben chiaro che le responsabilità penali in ogni caso sono personali”.

“Mi chiedo anche, però, se l’opposizione in Loggia fosse a conoscenza della vicenda e da quanto tempo”, ha aggiunto.

“Se vogliamo che queste cose non accadano più è necessaria una presa di coscienza collettiva, sostenuta da un’onestà intellettuale e di intenti che non può rispondere a meri fini politici o propagandistici”.