Bambina con la malaria a Chioggia, 12enne con febbre alta dopo un viaggio in Africa: è in terapia intensiva

Una bambina di 12 anni di Chioggia è ricoverata in terapia intensiva nell’ospedale di Padova per una grave forma di malaria con febbre alta comparsa al rientro da un viaggio in Africa. I pediatri di Chioggia hanno avviato la terapia e disposto la centralizzazione a Padova. I sintomi di questa malattia possono includere febbre, mal di testa, spossatezza e dolori muscolari.

Bambina ricoverata in terapia intensiva

Una bambina di 12 anni residente a Chioggia (Venezia) è ricoverata in terapia intensiva a Padova per una grave forma di malaria. Secondo Il Gazzettino, la piccola era arrivata al pronto soccorso dell’ospedale della Navicella dopo alcuni giorni di febbre alta, con un quadro clinico giudicato critico dai medici.

I pediatri di Chioggia hanno avviato gli accertamenti e, una volta inquadrata la patologia, hanno iniziato la terapia specifica. Per la necessità di assistenza specialistica pediatrica, è stato concordato il trasferimento all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, dove la paziente è stata centralizzata in serata.

Oltre alla febbre alta, tra i sintomi segnalati all’accesso ci sarebbero stati anche dolori muscolari e vomito. La bambina era rientrata da poco con la famiglia da un soggiorno in Africa.

Un caso d’importazione

Come detto, nei giorni successivi al rientro dall’Africa la bambina ha iniziato a presentare febbre alta, associata anche a dolori muscolari e vomito, fino all’accesso al pronto soccorso dell’ospedale della Navicella di Chioggia.

Il caso è stato inquadrato come d’importazione, perché la comparsa dei sintomi è avvenuta dopo la permanenza in un’area endemica. La finestra temporale descritta è compatibile con un’incubazione che, per la malaria, può variare tra una e quattro settimane.

Per la conferma diagnostica e per l’identificazione della specie di protozoo responsabile sono stati impiegati test immunocromatografici rapidi insieme a metodologie molecolari. In Italia la malaria è legata soprattutto a viaggi e spostamenti internazionali: tra il 2017 e il 2023 sono stati segnalati 4.372 casi complessivi, con una media di circa 624 all’anno.

Malaria nei bambini: i sintomi, i rischi e la prevenzione

La malaria è una malattia potenzialmente letale trasmessa da alcune specie di zanzare. UNICEF ricorda che i primi sintomi possono includere febbre, mal di testa, spossatezza e dolori muscolari: segnali che spesso vengono confusi con forme influenzali e possono ritardare la diagnosi. Nei bambini, questo ritardo può favorire l’evoluzione verso forme gravi.

Secondo UNICEF, la malaria colpisce in modo particolare i più piccoli: circa tre quarti dei decessi riguardano bambini sotto i cinque anni. Anche quando la malattia viene superata, l’anemia legata all’infezione può incidere sullo sviluppo fisico e mentale, con conseguenze che vanno oltre la fase acuta.

Riguardo alla prevenzione, UNICEF indica come misura centrale l’uso di zanzariere trattate con insetticidi, affiancate da repellenti, abiti chiari a maniche lunghe. Ad oggi sono disponibili due vaccini contro la malaria raccomandati dall’OMS.