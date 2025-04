Bambina di 10 anni dimenticata dai genitori in stazione a Firenze, l'epilogo della vicenda

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una bambina di 10 anni di origine straniera è stata ritrovata alla stazione di Rifredi dopo essere rimasta sola sul binario 7, mentre i suoi genitori proseguivano il viaggio verso Firenze Santa Maria Novella. L’intervento tempestivo della Polizia Ferroviaria ha permesso di rintracciare rapidamente la piccola.

Intervento della Polizia Ferroviaria

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato immediatamente e la Polizia Ferroviaria, con il supporto degli agenti della caserma “Petri”, ha avviato le ricerche. La bambina è stata rintracciata dopo pochi minuti di apprensione.

Accoglienza e conforto

Gli agenti hanno accompagnato la bambina negli uffici della Polfer, dove è stata rifocillata e consolata. Nel frattempo, i genitori sono stati rintracciati. Per tranquillizzare la piccola, i poliziotti le hanno donato un cappellino e alcuni gadget della campagna “Train to be cool”, un’iniziativa della Polizia di Stato per sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti da tenere in treno e nelle stazioni.

Riunione con i genitori

Poco dopo, i genitori sono arrivati negli uffici della Polfer, visibilmente emozionati e sollevati nel poter riabbracciare la propria bambina. La famiglia ha potuto riprendere il viaggio con un’esperienza che difficilmente dimenticheranno. Firenze

Fonte foto: IPA