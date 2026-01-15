Bambina di 10 anni incinta a Collio dopo abusi nel centro di accoglienza, uomo condannato a 5 anni: ira FdI

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Un bengalese di 29 anni è stato condannato a 5 anni di reclusione per aver messo incinta una bambina di 10 anni. È accaduto nel centro migranti di San Colombano a Collio, in provincia di Brescia. Il Tribunale ha però stabilito che non si tratta di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore, riqualificando il reato ad atti sessuali con minore. Una decisione che ha scatenato l’ira di Fratelli d’Italia, per i quali la pena inflitta è “troppo breve”.

Il caso della bambina incinta di Collio, cosa è successo

Il fatto è avvenuto nell’estate 2024 all’interno di un albergo in Val Trompia, allora adibito a centro d’accoglienza per richiedenti asilo.

La bambina era ospite della struttura con la madre. Un giorno la piccola lamenta forti dolori addominali e viene portata d’urgenza in ospedale. Una volta lì, i medici scoprono che in realtà era incinta.

Madre e figlia vengono quindi trasferite in una struttura protetta e la piccola viene sottoposta ad aborto terapeutico.

Intanto le indagini portano all’individuazione del responsabile. Interrogato, il 29enne ammette tutto e viene arrestato.

Condotto in carcere a Cremona, in cui si trova da ottobre 2024, l’uomo ha poi ottenuto la possibilità di essere processato con rito abbreviato.

La sentenza: perché il Tribunale ha cambiato reato e condanna

Cambiano la fattispecie di reato da violenza sessuale ad atti sessuali, il gup del Tribunale di Brescia ha di fatto cambiato la durata della detenzione.

All’imputato sono stati inflitti 5 anni di carcere al termine del processo con rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena.

La sentenza ha scatenato vibranti polemiche. L’avvocato difensore del 29enne afferma che il suo assistito “ha spiegato che non c’è mai stata violenza”, perché si sarebbe trattato di “episodi consensuali”.

Nelle dichiarazioni ufficiali l’uomo ha parlato in particolare di due episodi, uno ad agosto e l’altro a settembre 2024. E ha riferito che tra lui e la bambina ci fosse una “relazione”.

Gli atti depositati avrebbero poi dimostrato la tesi della difesa, cioè che “non c’è stata violenza”. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

Il processo e la posizione del 29enne condannato

Nel corso dell’udienza precedente, l’uomo si era detto “pentito” per le sue azioni e di averne “capito la gravità”.

Ancor prima che venisse effettuato la prova del Dna, il 29enne aveva ammesso i fatti ribadendo però l’idea di non aver commesso alcuna violenza sulla minore.

Una linea accolta dai giudici, che già con la prima sentenza aveva condannato il bengalese a 6 anni e 8 mesi, contestando la “violenza sessuale aggravata” che poi sarebbe stata cambiata e prevedendo lo sconto di pena dovuto al rito abbreviato.

Nonostante abbia stabilito che non c’è stata violenza sessuale, il magistrato ha sottolineato che l’uomo ha agito senza che la bambina, vista l’età, potesse essere “consenziente”.

FdI all’attacco: “Sentenza vergognosa e ingiusta”

Contro l’ultima decisione del Tribunale si è scagliato con forza Fratelli d’Italia. “È una sentenza vergognosa e profondamente ingiusta”, ha scritto sui social l’europarlamentare Carlo Fidanza.

“Stabilire che l’abuso sessuale di una bambina di 10 anni, rimasta incinta, non configuri violenza e punirlo con una condanna di appena cinque anni di carcere è un provvedimento che offende il senso di giustizia e la dignità umana“.

E ancora: “Decisioni di questo tipo dimostrano come alcuni giudici siano andati oltre il buon senso e rischiano di veicolare un messaggio pericoloso di impunità”.