Bambina di 11 anni violentata a Mestre, seguita mentre tornava a casa: fermato un senzatetto italiano 45enne

A Mestre una bambina di 11 anni è stata seguita e violentata da un senza fissa dimora italiano 45enne. L’uomo è stato fermato dai carabinieri, che lo hanno rintracciato grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. La bambina, forse accortasi di essere seguita, si era rifugiata nel portone di un palazzo e lì si è consumata la violenza.

Violenza sessuale dopo la scuola

La violenza si è consumata giovedì 11 aprile nel tardo pomeriggio. Secondo la ricostruzione, la bambina era uscita da scuola dove aveva compiuto alcune attività extrascolastiche in palestra. Per tornare a casa avrebbe dovuto percorrere solo un breve tratto.

Non lontano dalla sua destinazione, però, si è imbattuta nel 45enne, che ha abusato di lei in un portone poco distante da Parco San Giuliano di Mestre.

Presunto stupratore in fuga

Il 45enne si è allontanato solo quando le urla della bambina hanno richiamato l’attenzione di una persona che si è precipitata sul posto. Poi la chiamata al numero unico delle emergenze e l’arrivo dei carabinieri.

Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato l’11enne in compagnia di adulti che cercavano di aiutarla a riprendersi, essendo in stato di shock.

In attesa di convalida dell’arresto

I militari hanno immediatamente dato il via alle indagini e hanno raccolto le testimonianze del caso. Entro breve sono riusciti a individuare il presunto stupratore, che attualmente si trova in una cella in attesa della convalida dell’arresto, che toccherà alla Procura entro domenica 13 aprile. Pare che l’uomo abbia precedenti penali, come riporta il TGR del Veneto.

I carabinieri stanno cercando di capire se il senzatetto sia già stato ospite di qualche struttura di accoglienza della zona in passato.

Altri casi

Solo pochi giorni prima, a Partinico (Palermo) un 46enne è stato arrestato con l’accusa di avere abusato ripetutamente di una bambina, figlia di suoi amici e particolarmente vulnerabile. Sulla sua testa pendono le accuse di violenza sessuale su minore e pornografia minorile.



Il mese scorso, ad Asti, una ragazzina di 12 anni è stata abusata da un 65enne. L’uomo, vicino di casa della famiglia, aveva approfittato della fiducia accordatagli.